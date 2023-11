© Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER



Anleger sollten ihr Augenmerk auf die Aktien von Xerox richten, sagte Philip Blancato, CEO von Ladenburg Thalmann Asset Management, im Gespräch mit CNBC. Seine Argumente im Überblick.Xerox sei seit Jahren einer seiner Favoriten, betonte Blancato und weiter: "Sie werden zu einem KI-Unternehmen. Sie werden zu einem Cloud-Unternehmen. Sie sind nicht mehr nur im Bereich Druck und Maschinen tätig. Sie expandieren in alle Aspekte der netzbasierten Cloud-Services für alle Geschäftserweiterungen." Nach Ansicht von Blancato sind die Aktien von Xerox eine Überlegung wert. "Es wird Sie überraschen, was sie in den nächsten paar Jahren tun können." Im Vergleich zur Konkurrenz sei der Techkonzern …