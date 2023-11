Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - ITM Power wird nun zusehends stärker. Die Briten konnten am Freitag einen Gewinn von mehr als 1 % verbuchen. Noch verläuft der Kurs der Aktie auf weniger als 0,80 Euro. Dennoch ist der Titel bei weitem nicht im Aufwärtstrend. Nun wird es zu neuen Zielen kommen. ITM Power hat in den vergangenen vier Handelstagen vor dem Wochenende jeweils ein Plus erzielt. Der Markt möchte demnach zumindest kurzfristig die ...

