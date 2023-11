Am Samstag, den 25. November 2023 ist es so weit: Der diesjährige AKTIONÄRSTAG findet in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach statt. Hier haben Sie einen ganzen Tag lang die Möglichkeit, die Experten von DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro am Sonntag und Partnerunternehmen live zu erleben. Für Abonnenten ist das Tagesticket kostenlos.Zum 6. Mal in Folge lädt Sie das Team von Deutschlands führendem Börsenmagazin, DER AKTIONÄR, ganz herzlich zum AKTIONÄRSTAG nach Kulmbach ein. Es erwarten Sie interessante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...