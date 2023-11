Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio konnte auch am Freitag zum Abschied aus der vergangenen Woche aufsatteln. Der Titel legte um mehr als 1,6 % zu. Damit hat die Aktie inklusive des mächtigen Gewinns von mehr als 6 % am Donnerstag einen Lauf. An vier von fünf Tagen ist der Titel zuletzt gestiegen. Die Notierungen sind noch immer im Abwärtstrend, auch charttechnisch betrachtet. Es mehren sich dennoch die Zeichen, wonach es ein kleines Comeback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...