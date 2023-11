Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Palantir hat am Freitag mit einem Plus von mehr als 5 % den Aufwärtslauf, den die Aktie am Sonnabend begonnen hat, massiv fortgesetzt. Am Donnerstag war Palantir mit dem Plus von übe 15,8 % aus dem Markt gegangen. Unter dem Strich hat Palantir damit einen Kurs von 17,65 Euro erreicht. Damit nähert sich auch der höchste Kurs aller Zeiten für Palantir wieder deutlich an. Dies könnte aus Sicht der Chartanalysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...