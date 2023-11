ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX stieg in der letzten Woche um +3,6%. Die Performance beträgt seit Jahresbeginn 0%. Derzeit geben die wichtigsten technischen Indikatoren wie der MACD, der Directional Movement Indikator DMI und das Parabolic System Kaufsignale. Der Index befindet sich aktuell in einem mittelfristigen Seitwärtstrend. Wir erwarten, dass der ATX in der nächsten Woche ansteigen wird. Er sollte sich in die Richtung der oberen Spanne seiner Trading-Range bewegen und in den kommenden Tagen die Widerstandszone von 3.200 Punkten leicht überschreiten."

