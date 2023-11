Primo Water Corporation: Primo Water Verkündet Starke Ergebnisse Für Das Dritte Quartal 2023 Und Erhöht Die Jahresprognose Für Den Freien Kapitalfluss

Liefert Umsatzprognose für das dritte Quartal und übertrifft die Höchstbewertung der bereinigten EBITDA-Leitlinien

Umsatz von 622 $ Millionen, eine Steigerung um 6 %

Nettoertrag von 33 $ Millionen, eine Steigerung von 32 $ Millionen

Bereinigtes EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte) von 141 $ Millionen, eine Steigerung von 24 $ Millionen oder 21 %

Bereinigte EBITDA Margen in Rekordhöhe von 22,7 %, ein Anstieg um 270 Basispu nkte

Bestätigt den Gesamtjahresumsatz 2023 und die bereinigten EBITDA-Erwartungen

Erhöht die Jahresprognose des freien Kapitalflusses um 10 $ Millionen auf ca. 160 $ Millionen

Meldet eine vierteljährliche Dividende von 0,08 $ pro Stammaktie, eine Steigerung um 14 % gegenüber dem Vorjahr

Gibt den Verkauf eines bedeutenden Teils internationaler Unternehmen für bis zu 575 $ Millionen in Bartransaktionen bekannt

TAMPA, Florida, 4. November 2023 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (das "Unternehmen" oder "Primo Water"), ein führender Anbieter nachhaltiger Trinkwasserlösungen in Nordamerika und Europa, gab heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal mit Abschluss zum 30. September 2023 bekannt.

"Unsere Ergebnisse des dritten Quartals spiegeln die zugrundeliegende Dynamik wider, unsere Streckendichte, Netzwerkeffizienz und Optimierung zu verbessern und die Vorteile unserer Investitionen und Preise zu realisieren. Wir erzielten erneut ein starkes Umsatzwachstum und erzielten gleichzeitig bereinigte Rekord-EBITDA-Margen. Ich bin stolz auf die Bemühungen unserer Teams im gesamten Unternehmen, ihren Fokus auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Gesamtausführung", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer.

"Heute Morgen haben wir eine Vereinbarung zum Verkauf eines bedeutenden Teils unserer internationalen Geschäfte bekannt gegeben. Dieser Verkauf bietet einen attraktiven Preis und vereinfacht und konzentriert Primo Water auf unser Kerngeschäft in Nordamerika. Der Verkauf wird uns die finanzielle Flexibilität bieten, organisches Wachstum zu verfolgen, Hebelwirkungen zu reduzieren, Umsatzdiversifizierung zu schaffen und Water Direct tuck-in M & A-Möglichkeiten zu schaffen und Kapital durch Aktienrückkäufe zurückzugeben", fuhr Herr Harrington fort.

"Unsere Performanz im dritten Quartal gibt uns Zuversicht, unsere Gewinnprognose 2023 auf einen Umsatz von 2,32 $ Milliarden bis 2,36 $ Milliarden zu bestätigen und EBITDA auf 460 $ Millionen bis 480 $ Millionen anzupassen. Der bereinigte freie Kapitalfluss für das gesamte Jahr 2023 wird nun auf etwa 160 $ Millionen steigen, was einem Anstieg von 10 $ Millionen gegenüber unserer vorherigen Prognose entspricht", sagte Herr Harrington.

HIGHLIGHTS DES DRITTEN QUARTALS

Der Umsatz stieg um 6 % auf 622 $ Millionen, verglichen mit 585 $ Millionen, angetrieben durch das Umsatzwachstum von 7 % beim direkten Wasser-/Wasseraustausch und 19 % bei der Wassernachfüllung/Wasserfiltration.

Die Bruttomarge stieg um 250 Basispunkte auf 62,1 % im Vergleich zu 59,6 %.

Die gemeldeten Nettoerträge und Nettoerträge je verwässerter Aktie beliefen sich auf 33 $ Mio. bzw. 0,21 $ im Vergleich zu den gemeldeten Nettoerträgen und dem Nettoertrag je verwässerter Aktie von 1 $ Mio. bzw. 0,01 $. Der bereinigte Nettoertrag und der bereinigte Nettoertrag je verwässerter Aktie beliefen sich auf 52 $ Mio. bzw. 0,22 $, verglichen mit 36 $, bzw. 0,33 $.

Das bereinigte EBITDA stieg um 21 % auf 141 $ Millionen und die bereinigte EBITDA-Marge um 270 Basispunkte auf 22,7 %.

Das Unternehmen bestätigt erneut sein Umsatzziel für das Gesamtjahr 2023 auf 2,32 $ Milliarden bis 2,36 $ Milliarden und sein Jahres EBITDA für 2023 auf 460 $ Millionen bis 480 $ Millionen.

Es wird prognostiziert, dass der bereinigte freie Kapitalfluss für das gesamte Jahr etwa 160 $ Millionen betragen wird, was einem Anstieg von 10 $ Millionen gegenüber früheren Prognosen entspricht.

Vorbehaltlich des Abschlusses des transformativen Verkaufs eines bedeutenden Teils seiner internationalen Geschäfte geht Primo Water davon aus, dass es seine Prognose für 2024 in Verbindung mit seinen Quartalsberichten 2023 zum Jahresende im Februar 2024 veröffentlichen wird.



Für die drei Monate bis zum (in Millionen US-Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie, Prozentsätze und Basispunkte) 30. September 2023

1. Oktober 2022

Änderung zum Vorjahr Umsatz, netto 622,0.

584,6.

6 % Nettoertrag 33,4.

1,3.

32,1. Nettoertrag pro verwässerte Aktie 0,21.

0,01.

0,20. Bereinigter Nettoertrag 52,2.

35,7.

16,5. Bereinigter Nettoertrag je verwässerte Aktie 0,33.

0,22.

0,11. Bereinigter EBITDA 140,9.

116,9.

21 % Bereinigte EBITDA-Marge % 22,7 %

20,0 %

270 bps

VERKAUF VON INTERNATIONAL BUSINESSES

Wie bereits heute bekannt gegeben, schloss Primo Water eine endgültige Vereinbarung ab, bei der Culligan International ("Culligan"), mit Ausnahme der Geschäftsbereiche Aimia Foods, Vereinigtes Königreich, Portugal und Israel Primo Water's International businesses im Rahmen einer Bartransaktion ("die Transaktion") im Wert von bis zu 575 $ Millionen erwerben wird. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt Primo Water, den ausstehenden Saldo seines Cashflow-Revolvers zurückzuzahlen, mit dem langfristigen Ziel, den bereinigten Nettohebel unter 2,5-fach bereinigten EBITDA aufrechtzuerhalten. Nach Abschluss wird außerdem ein inkrementeller Aktienrückkauf von 25 $ Millionen genehmigt, der die Genehmigung für den Aktienrückkauf auf 75 $ Millionen anhebt. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich des Erhalts von behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Die Aktionäre können die vollständigen Details der Transaktion auf der Website von Primo Water unter https://www.primowatercorp.com lesen.

AUSBLICK

Primo Water zielt auf die folgenden Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit für das vierte Quartal und das ganze Jahr ab 2023:



4. Quartal 2023 FJ 2023-Bereich (in Millionen USD) Niedrig Hoch Niedrig Hoch Umsatz 558 $ 598 $ 2.320 $ 2.360 $ Bereinigter EBITDA 108 $ 118 $ 460 $ 480 $ Barsteuern



~ 25 $ Zinsen



70 $ 75 $ Cap-Ex



~ 200 $ Angepasst Freier Cashflow



~ 160 $

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2023

Primo Water wird am Donnerstag, dem 2 . November 2023, eine Telefonkonferenz abhalten, die gleichzeitig um 10:00 EST per Webcast übertragen wird. Internet übertragen wird. Im Anschluss an die Präsentation des Vorstands wird eine Frage- und Antwortrunde stattfinden. Um teilzunehmen, rufen Sie bitte die folgenden Nummern an:

Nordamerika: (888) 664-6392

International: (416) 764-8659

Konferenz-ID: 93280528

Dies ist eine live-Telefonleitung, die nur zum mithören ist.

Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Primo Water-Website unter https://www.primowatercorp.com verfügbar sein. Die Telefonkonferenz für Quartalsberichte wird für zwei Wochen nach der Veranstaltung im Bereich Investorenbeziehungen auf der Website aufgezeichnet und zur Wiedergabe archiviert.

WELTWEITE LEISTUNG IM DRITTEN QUARTAL

Der Umsatz stieg um 6 % auf 622 $ Millionen im Vergleich zu 585 $ Millionen. Der Anstieg war auf das Umsatzwachstum von 7 % beim Direkt-/Wasseraustausch und 19 % bei der Wasserauffüllung/Wasserfiltration zurückzuführen, was in erster Linie auf Preisinitiativen und die steigende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Privat- und Geschäftskunden zurückzuführen ist. Das Umsatzwachstum nach Vertriebskanälen ist in der folgenden Tabelle dargestellt:



Für die drei Monate (in Millionen US-Dollar) 30. September 2023

1. Oktober 2022

Änderung

Änderung in % Umsatz, netto













Water Direct / Water Exchange 431,2.

402,2.

29,0.

7 % Wassernachfüllungen / Wasserfilterung 73,2

61,6

11,6.

19 % Anderes Wasser 34,1

32,4

1,7.

5 % Water Dispensers 16,7

23,7

7,0.

30. Sonstige 66,8

64,7

2,1.

3 % Umsatz, netto, wie berichtet 622,0.

584,6.

37,4.

6 % Einfluss von Wechselkursen (5,1)

-

5,1.

n. z. Bereinigter Umsatz ohne Währungseffekte 616,9.

584,6.

32,3.

6 %

Der Bruttogewinn stieg um 11 % auf 387 $ Millionen im Vergleich zu 348 $ Millionen. Die Bruttomarge stieg im Vergleich zu 59,6 % um 250 Basispunkte auf 62,1 %, angetrieben durch Preisinitiativen, erhöhte Nachfrage und Betriebseffizienz.

Die Ausgaben für SG & A stiegen um 6 % auf 315 $ Millionen im Vergleich zu 297 $ Millionen. Der Anstieg wurde durch höhere Verkaufs- und Betriebskosten angetrieben, die das Volumen und das Umsatzwachstum im Zusammenhang mit Lieferprovisionen unterstützten.

Die gemeldeten Nettoerträge und Nettoerträge je verwässerter Aktie beliefen sich auf 33 $ Mio. bzw. 0,21 $ im Vergleich zu den gemeldeten Nettoerträgen und dem Nettoertrag je verwässerter Aktie von 1 $ Mio. bzw. 0,01 $. Der bereinigte Nettoertrag und der bereinigte Nettoertrag je verwässerter Aktie beliefen sich auf 52 $ Mio. bzw. 36 $ 0,22 $ 0,33 $ im Vorjahr.

Das bereinigte EBITDA stieg 21 % auf 141 $ Millionen im Vergleich zu 117 $ Millionen, angetrieben von Preisinitiativen, Kundennachfrage und effektivem Kostenmanagement. Die bereinigte EBITDA-Marge war für das Quartal ein Rekord von 22,7 %, im Vergleich zu 20,0 %.

Der Nettokapitalfluss der Geschäftstätigkeit in Höhe von 148 $ Millionen, abzüglich 50 $ Millionen Kapitalaufwendungen und Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten, führte zu 99 $ Millionen freiem Cashflow oder 102 $ Millionen bereinigtem freien Kapitalfluss (Anpassung an die Positionen in Anhang 7), im Vergleich zu einem bereinigten freien Kapitalfluss von 21 $ Millionen im Vorjahr.

LEISTUNG DER BERICHTSSEGMENTE IM DRITTEN QUARTAL

Nordamerika

Der Umsatz stieg um 5 % auf 470 $ Millionen, angetrieben durch das Umsatzwachstum von 7 % bei Wasser /Wasserhandel und 18 % bei Wasserauffüllung/Wasserfiltration, angetrieben durch Preisinitiativen und steigende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Privat- und Geschäftskunden.



Für die drei Monate bis zum (in Millionen US-Dollar) 30. September 2023

1. Oktober 2022

Änderung

Änderung in % Umsatz, netto













Wasser / Wasserhandel 356,2.

334,1.

22,1.

7 % Wassernachfüllungen / Wasserfilterung 62,0

52,6

9,4.

18 % Anderes Wasser 13,6

9,6

4,0.

42 % Water Dispensers 16,5

23,7

7,2.

30. Sonstige 21,5

26,8

5,3.

20. Umsatz, netto, wie berichtet 469,8.

446,8.

23,0.

5 % Einfluss von Wechselkursen 0,3

-

0,3.

n. z. Bereinigter Umsatz ohne Währungseffekte 470,1.

446,8.

23,3.

5 %

Europa

Der Umsatz stieg um 13 % auf 81 $ Millionen (erhöht um 4 % ohne die Auswirkungen von Wechselkursen), angetrieben durch Preisinitiativen und günstige Auswirkungen von Wechselkursen.



Für die drei Monate bis zum (in Millionen US-Dollar) 30. September 2023

1. Oktober 2022

Änderung

Änderung in % Umsatz, netto













Water Direct / Water Exchange 63,2.

55,6.

7,6.

14 % Wassernachfüllungen / Wasserfilterung 10,2

8,2

2,0.

24 % Anderes Wasser 0,3

0,5

0,2.

40. Water Dispensers 0,2

-

0,2.

100 % Sonstige 6,9

7,1

0,2.

3. Umsatz, Netto, wie berichtet 80,8.

71,4.

9,4.

13 % Einfluss von Wechselkursen (6,7)

-

6,7.

n. z. Bereinigter Umsatz ohne Währungseffekte 74,1.

71,4.

2,7.

4 %

VIERTELJÄHRLICHE DIVIDENDE

Primo Water gab bekannt, dass sein Vorstand eine Dividende von 0,08 USD pro Aktie für Stammaktien angekündigt hat, die am 1. Dezember 2023, in bar, an die zum Geschäftsschluss am 21. November 2023 registrierten Aktieninhaber fällig ist.

AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM

Primo Water gab außerdem bekannt, dass sein Vorstand beabsichtigt, die Genehmigung des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 50 $ Millionen inkrementell um 25 $ Millionen zu erhöhen und die Genehmigung für den Aktienrückkauf auf 75 $ Millionen zu überarbeiten, was zum Abschluss der Transaktion wirksam wird. Im Rahmen des Programms können die Stammaktien des Unternehmens in regelmäßigen Abständen in offenen Märkten oder in privat ausgehandelten Transaktionen zurückgekauft werden.

Der tatsächliche Zeitpunkt, die Art, die Anzahl und der Wert der im Rahmen des Programms zurückgekauften Aktien wird von der Geschäftsführung nach eigenem Ermessen bestimmt und hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich des Marktpreises von Primo Water's common-Aktien, allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen, anwendbaren Gesetzen und anderen geschäftlichen Erwägungen, vorausgesetzt, dass der Preis je Stammaktie den Marktpreis zum Zeitpunkt des Erwerbs (plus angemessene Maklergebühren und -Provisionen) gemäß den geltenden Wertpapiervorschriften nicht übersteigt. Informationen zum Lagerbestand und Preise finden Sie hier.

Informationen zu Primo Water Corporation

Primo Water ist ein führender Anbieter von reinen Wasserlösungen in Nordamerika und Europa und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von rund 2,2 Milliarden US-Dollar. Primo Water arbeitet hauptsächlich mit einem Modell für wiederkehrende Einnahmen in der Kategorie großformatiger Wasserprodukte (definiert als 3 Gallonen oder mehr). Diese Geschäftsstrategie wird allgemein als "Razor-Razorblade" bezeichnet, da der erste Verkauf eines Produkts eine Basis von Benutzern schafft, die häufig ergänzende Verbrauchsprodukte kaufen. Der Einstieg in das Ertragsmodell von Primo Water ist sein branchenführendes Sortiment innovativer Wasserspender, die über etwa 10.800 Einzelhandelsstandorte und online zu verschiedenen Preisen verkauft werden. Die Spender tragen dazu bei, die Marktdurchdringung von Haushalten und Geschäften zu erhöhen, was zu wiederkehrenden Einkäufen des Angebots oder zum Kauf anderer Wasserlösungen von Primo Water anregt. Das Rasierklingenangebot von Primo Water besteht aus Water Direct, Water Exchange und Water Refill. Über seinen Geschäftsbereich Water Direct liefert Primo Water in 21 Ländern nachhaltige Flüssigkeitslösungen direkt an seine Kunden, sowohl für private Haushalte als auch für Unternehmen. Im Rahmen des Geschäftsbereichs Water Exchange besuchen die Kunden Einzelhandelsgeschäfte und kaufen eine vorgefüllte Flasche Wasser. Nach dem Verbrauch werden die leeren Flaschen in unseren Recycling-Zentren umgetauscht, in denen ein Ticket ausgestellt wird, mit dem man einen Rabatt auf den Kauf einer neuen Flasche erhält. Water Exchange ist in rund 17.500 Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Im Rahmen des Water Refill-Geschäfts können Kunden leere Flaschen an rund 23.500 Selbstbedienungsstationen für Trinkwasser wieder auffüllen. Darüber hinaus bietet Primo Water in 21 Ländern Wasserfiltrationsanlagen an.

Die Wasserlösungen von Primo Water erweitern den Zugang der Verbraucher zu gereinigtem Quell- und Mineralwasser. Dies fördert einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil und reduziert gleichzeitig Plastikmüll und Umweltverschmutzung. Primo Water verpflichtet sich zur Einhaltung seiner Wasserstandards und ist stolz darauf, Partner der International Bottled Water Association (IBWA) in Nordamerika sowie von Watercoolers Europe (WE) zu sein, die die strikte Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Regulierungsstandards zum Wohle des Verbraucherschutzes gewährleisten.

Der Hauptsitz von Primo Water befindet sich in Tampa, Florida (USA). Weitere Informationen erhalten Sie auf www.primowatercorp.com.

Non-GAAP Maßnahmen

Als Ergänzung zu den nach US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Primo Water bestimmte Non-GAAP-Finanzkennzahlen. Primo Water klammert Wechselkurseffekte aus den GAAP-Umsätzen aus, um deren Einfluss von den Betriebsergebnissen von Primo Water zu trennen. Primo Water verwendet außerdem den bereinigten Nettogewinn (-verlust), den bereinigten Nettogewinn (-verlust) je verwässerter Aktie, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Primo Water diese bereinigten Finanzergebnisse für die Steuerung seines Geschäfts verwendet, ist das Management der Ansicht, dass diese zusätzlichen Informationen für Investoren nützlich sind, damit sie die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Primo Water und die Leistung des Managements eigenständig bewerten und verstehen können. Darüber hinaus ergänzt Primo Water seine Berichterstattung über den Nettomittelzufluss (-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit, der gemäß GAAP ermittelt wird, durch Ausschluss von Zugängen zu Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, um den freien Kapitalfluss darzustellen, und durch Ausschluss der in den Anlagen aufgeführten Posten, um den bereinigten freien Kapitalfluss darzustellen. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass dieser Wert den Anlegern nützliche Informationen zur Beurteilung unserer Leistung, zum Vergleich der Leistung von Primo Water mit der Leistung der Vergleichsgruppe des Unternehmens und zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, wie z. B. Investitionen in das Geschäft von Primo Water, strategische Übernahmen, Dividendenzahlungen und die Stärkung der Bilanz, liefert. In Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse liegen die Abstimmungen des Unternehmens vom 4. Quartal 2023 und dem Geschäftsjahr 2023 des bereinigten EBITDA und der für 2023 bereinigten Kapitalflussprognose nicht vor, da das Unternehmen nicht in der Lage ist, bestimmte Beträge ohne unzumutbaren Aufwand in den relevanten GAAP-Kennzahlen zu quantifizieren. Diese Posten umfassen Steuern, Zinskosten, die entstehen würden wenn das Unternehmen Schulden aufnähme, und Kosten für den Erwerb und/oder Verkauf eines Unternehmens, was unsere Finanzergebnisse erheblich beeinträchtigen könnte. Diese Posten hängen von sehr variablen Faktoren ab und eine solche Überleitung würde einen Grad an Präzision voraussetzen, der für Investoren verwirrend oder irreführend wäre. Primo Water geht davon aus, dass die Variabilität dieser Faktoren einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die zukünftigen GAAP-Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird. Die oben beschriebenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen sind eine Ergänzung zu den nach GAAP erstellten Jahresabschlüssen von Primo Water und sollen nicht als übergeordnet oder als Ersatz für diese angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen die Einschätzung des Managements zu bestimmten Posten wider. Sie können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wiedergeben, zu dem Primo Water diese Aussagen macht. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unwägbarkeiten und Primo Water weist Sie darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Verben wie "könnte", "wird", "würde", "sollte", "erwarten", "zielen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "vorhersagen", "prognostizieren", "potenziell", "Chancen" und anderen ähnlichen Ausdrücken und Konjunktiven identifizieren. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Worte. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige finanzielle und betriebliche Trends und Ergebnisse (einschließlich der Aussichten von Primo Water auf den Umsatz des vierten Quartals und das ganze Jahr 2023, das bereinigte EBITDA und den bereinigten freien Kapitalfluss), den Zeitpunkt und die Verwendung der Einnahmen der Transaktion, die Pläne von Primo Water für seine anderen internationalen Geschäfte und damit zusammenhängende Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen in Bezug auf die aktuellen Pläne und Schätzungen des Managements. Die Geschäftsleitung hält diese Annahmen für angemessen, es gibt jedoch keine Garantie, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: Die finanzielle Lage und Betriebsergebnisse; die Fähigkeit von Primo Water, erfolgreich in den Märkten zu konkurrieren; Schwankungen der Rohstoffpreise und die Fähigkeit von Primo Water, höhere Kosten an seine Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigende Kosten abzusichern, sowie die Auswirkungen dieser erhöhten Preise auf das Handelsvolumen; die Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu seinen Lieferanten zu pflegen, Störungen der Lieferkette und Kostensteigerungen im Zusammenhang mit der Inflation zu managen; die Fähigkeit von Primo Water, seinen Betrieb erfolgreich zu verwalten und Währungsschwankungen die sich negativ auf den Austausch zwischen Währungen wie dem US-Dollar, dem britischen Pfund Sterling, dem Euro und dem Canadian-Dollar auswirken; die finanziellen Auswirkungen von Primo Water auf die Finanzmärkte und andere nachteilige Veränderungen in den allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, einschließlich Inflation und Zinssätzen; die Fähigkeit von Primo Water, den Zugang zu seinen Wasserquellen aufrechtzuerhalten, die Auswirkungen des Klimawandels auf das Geschäft von Primo Water, die Fähigkeit von Primo water, sein geistiges Eigentum zu schützen, die saisonale Natur des Geschäfts von Primo Water und die Auswirkungen ungünstiger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsfähiger Natur, wie etwa der Russland/Ukraine-Krieg oder der Israel/Hamas-Konflikt, COVID-19, damit verbundene staatliche Maßnahmen und die Strategie von Primo Water als Reaktion auf unser Geschäft; die Fähigkeit von Primo Water, Transaktionen abzuschließen und die erwarteten Vorteile daraus zu erzielen, einschließlich des Risikos, dass die Parteien die erforderlichen behördlichen Genehmigungen nicht erhalten oder andere Bedingungen für den Abschluss zum erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt erfüllen; die Fähigkeit von Primo Water, den potenziellen Nutzen von Transaktionen oder anderen strategischen Chancen zu realisieren; Primo Water Fähigkeiten seine Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu integrieren; die Exposition von Primo Water gegenüber immateriellen Vermögensrisiken; die Fähigkeit von Primo Water, seinen Verpflichtungen aus seinen Schuldenverträgen nachzukommen, sowie die Risiken weiterer Schuldenerhöhungen; die Fähigkeit von Primo Water, die Konventionen und Bedingungen im Rahmen seiner Schuldenabkommen aufrechtzuerhalten; Schwankungen der Zinssätze, die die die Kreditkosten von Primo Water erhöhen könnten; Primo Waters Fähigkeit Personal und Geschäftsführung beizubehalten, zu integrieren und zu rekrutieren; die Fähigkeit von Primo Water, seine Tarifverträge von Zeit zu Zeit zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Einhaltung der Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten durch den Konsum von kontaminierten Produkten; Haftung und Beschädigung des Rufs von Primo Water infolge von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Änderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem Primo Water tätig ist; die Fähigkeit, Herausforderungen und Risiken in angemessener Weise anzugehen, einschließlich der Bewältigung von Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich der US Foreign Corrupt Practices Act und des Vereinigten Königreichs. Das Bestechungsgesetz von 2010; die Auswirkungen auf die Steuerverpflichtungen von Primo Water und den effektiven Steuersatz, die sich aus Änderungen der lokalen Steuergesetze oder der aggressiveren Auslegung der Steuergesetze ergeben; Störungen in den Informationssystemen von Primo Water ; die Fähigkeit von Primo Water, die vertraulichen Informationen seiner Kunden sicher zu pflegen, einschließlich Kreditkarteninformationen, oder andere private Daten in Bezug auf die Mitarbeiter von Primo Water oder das Unternehmen; die Fähigkeit von Primo Water, seine vierteljährliche Dividende aufrechtzuerhalten; oder Ratingänderungen.

Die vorstehende Liste der Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass er kein unangemessenes Vertrauen in vorausschauende Aussagen setzen sollte und dass diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Der Leser wird dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen, darunter die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Primo Water auf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in anderen bei den Börsenaufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind. Primo Water verpflichtet sich nicht, diese Aussagen unter Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Website: www.primowatercorp.com

Primo Water Corporation











Anlage 1 KONZERN-BETRIEBSERKLÄRUNG













(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Aktien- und Aktienbeträge)







Ungeprüft















































Für die drei Monate bis zum

Für die neun Monate bis zum

30. September 2023

1. Oktober 2022

30. September 2023

1. Oktober 2022 Umsatz, netto 622,0.

584,6.

1.761,8.

1.682,1. Verkaufskosten 235,5

236,4

678.7

702.0 Bruttogewinn 386,5

348.2

1,083.1

980.1 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 315,3

297,3

936,5

867.2 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto 1,5

2,6

4,0

4,4 Akquisitions- und Integrationsausgaben 2,6

3,3

6,4

12,5 Wertminderungsgebühren -

-

-

29,1 Gewinn aus Verkauf von Immobilien (5,3)

-

(5,3)

- Betriebsergebnis 72,4

45,0

141,5

66,9 Sonstige Aufwendungen (Erträge), netto 6,6

21,2

(4,2)

34,6 Zinsaufwand, netto 18,6

17,4

57,2

51,3 Ertrag (Verlust) vor Ertragssteuern 47,2

6,4

88,5

(19,0) Ertragssteueraufwand 13,8

5,1

28,0

8,9 Nettoertrag (Verlust) 33,4.

1,3.

60,5.

27,9.















Nettogewinn (Verlust) je Stammaktie





























Grundlegendes 0,21.

0,01.

0,38.

0,17. Verwässert 0,21.

0,01.

0,38.

0,17.















Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (in Tausend)













Basis 159,407

161,117

159,446

161,064 Verwässert 160,042

161,988

160,236

161,064

































PRIMO WATER CORPORATION



Anlage 2 CONSOLIDATED BALANCE SHEETS





(in Millionen US-Dollar, außer Aktienbeträgen)





Ungeprüft















30. September 2023

31. Dezember 2022 VERMÖGENSWERTEN





Umlaufvermögen





Barmittel und Barmitteläquivalente 97,8.

122,6. Forderungen, abzüglich der Vergütung von 21,0 $ (20,6 $ per 31.2022) 277,5

258,6 Vorräte 105,8

112,1 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 45,0

44,7 Summe Umlaufvermögen 526.1

538.0 Sachanlagen, Betriebsmittel, netto 697,8

714.4 Nutzungsrechte aus betrieblichen Leasing-Verträgen 187,5

198,6 Kulanz 1.290,4

1,293.0 Immaterielle Vermögenswerte, netto 869.6

894.7 Sonstige langfristige Vermögenswerte, netto 22,6

28,3 Gesamtaktiva 3.594,0.

3.667,0. VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL





Kurzfristige Verbindlichkeiten





Kurzfristige Anleihen 153,3.

212,3. Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Verbindlichkeiten 16,3

17,5 Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten 420,3

425.1 Aktuelle Verpflichtungen aus operativem Leasing 35,4

35,7 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 625,3

690.6 Langfristige Verbindlichkeiten 1.269,8

1.283,8 Verpflichtungen aus betrieblichem Leasing 163,3

174,5 Latente Steuerschulden 175,8

170,0 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 69,1

65,2 Summe Verbindlichkeiten 2.303,3

2.384.1 Eigenkapital





Stammaktien, kein Nennwert -159.408.344 (31.2022 -! 159,752,299) ausgegebene Aktien 1.285,7

1,283.2 Zusätzliches eingezahltes Kapital 87,6

91,3 Gewinnrücklagen (kumuliertes Defizit) 3,7

(9,4) Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (86,3)

(82,2) Primo Water Corporation Eigenkapital gesamt 1.290,7

1,282.9 Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt 3.594,0.

3.667,0.

Primo Water Corporation











Anlage 3 KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG













(in Millionen US-Dollar)













Ungeprüft















Für die drei Monate bis zum

Für die neun Monate bis zum

30. September 2023

1. Oktober 2022

30. September 2023

1. Oktober 2022















Cashflows aus der operativen Tätigkeit:













Nettoertrag (Verlust) 33,4.

1,3.

60,5.

27,9. Anpassungen zum Abgleich des Nettoertrags (-verlustes) mit dem Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:













Abschreibung und Amortisierung 65,1

59,6

190,4

181.0 Amortisation von Finanzierungskosten 0,8

0,8

2,5

2,5 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1,4

3,2

6,7

10,7 (Nutzen) Rückstellung latente Ertragssteuern (0,6)

3,7

5,8

5,2 Wertminderungsgebühren -

-

-

29,1 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto 1,5

2,6

4,0

4,4 Gewinn aus Verkauf von Immobilien (5,3)

-

(5,3)

- Sonstige barmittelfreie Posten 10,5

21,9

(1,5)

34,6 Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva, abzüglich Akquisitionen:













Forderungen 10,6

(12,9)

(22,9)

(46,1) Vorräte (1,8)

(7,4)

(2,3)

(26,5) Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 5,4

4,3

4,6

(0,9) Sonstige Vermögenswerte (0,5)

(0,2)

(0,8)

(0,2) Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten 27,6

15,8

17,5

17,1 Nettomittelmittel der operativen Geschäftstätigkeit 148,1

92,7

259.2

183.0 Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit:













Akquisitionen, abzüglich der erhaltenen Barmittel (1,6)

(5,3)

(24,7)

(12,7) Sach-, Anlagen- und Betriebsmittelzugänge (46,3)

(70,0)

(136,0)

(155,2) Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten (3,3)

(4,0)

(8,7)

(8,9) Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen 0,4

0,6

0,9

1,6 Erlöse aus dem Verkauf des Geschäfts, abzüglich verkaufter Barmittel 0,1

-

0,6

- Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien 8,7

-

8,7

- Sonstige Investitionstätigkeiten 0,8

(2,1)

4,1

(1,7) Nettokapital für Investitionstätigkeiten (41,2)

(80,8)

(155,1)

(176,9)















Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit:













Zahlungen von langfristigen Verbindlichkeiten (4,3)

(4,2)

(14,1)

(13,9) Erlöse aus kurzfristigen Anleihen 12,0

12,0

116,0

22,0 Zahlungen auf kurzfristige Anleihen (88,0)

-

(181.0)

- Ausgabe von Stammaktien 1,0

0,5

5,7

2,1 Zurückgekaufte und eingezogene Stammaktien (0,6)

(11,0)

(22,4)

(13,0) An Stammaktionäre gezahlte Dividenden (12,7)

(11,3)

(38,6)

(34,2) Zahlung von aufgeschobenen Gegenleistungen für Akquisitionen (0,4)

(2,2)

(1,4)

(2,3) Sonstige Finanzierungstätigkeiten (1,4)

1,4

7,0

6,0 Nettokapital für Finanzierungstätigkeiten (94,4)

(14,8)

(128,8)

(33,3) Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Barmittel (1,5)

(3,8)

(0,1)

(5,7) Nettozuwachs (Abnahme) an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und eingeschränkten Barmitteln 11,0

(6,7)

(24,8)

(32,9) Barmittel und Barmitteläquivalente und eingeschränkte Barmittel, Beginn des Zeitraums 86,8

102,2

122,6

128,4 Barmittel und Barmitteläquivalente und eingeschränkte Barmittel, Ende des Zeitraums 97,8.

95,5.

97,8.

95,5.

















PRIMO WATER CORPORATION













Anlage 4 SEGMENTINFORMATIONEN















(in Millionen US-Dollar, außer Prozentbeträgen)











Ungeprüft



















Für die drei Monate mit Abschluss zum 30. September 2023



Nordamerika

Europa

Sonstigen

Gesamt Erlös, netto















Water Direct / Water Exchange

356,2.

63,2.

11,8.

431,2. Wassernachfüllungen / Wasserfilterung

62,0

10,2

1,0

73,2 Anderes Wasser

13,6

0,3

20,2

34,1 Water Dispensers

16,5

0,2

-

16,7 Sonstige

21,5

6,9

38,4

66,8 Gesamt

469,8.

80,8.

71,4.

622,0.

















Bruttogewinn

303,1.

55,7.

27,7.

386,5. Bruttomarge in %

64,5 %

68,9 %

38,8 %

62,1 % Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

235,1.

46,3.

33,9.

315,3. SG &A % des Umsatzes

50,0 %

57,3 %

47,5 %

50,7 % Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit

70,3.

9,5.

7,4.

72,4. Abschreibung und Amortisierung

48,9.

10,4.

5,8.

65,1.





















Für die drei Monate bis zum 1. Oktober 2022



Nordamerika

Europa

Sonstige

Gesamt Erlös, Netto















Water Direct / Water Exchange

334,1.

55,6.

12,5.

402,2. Wassernachfüllungen / Wasserfilterung

52,6

8,2

0,8

61,6 Anderes Wasser

9,6

0,5

22,3

32,4 Water Dispensers

23,7

-

-

23,7 Sonstige

26,8

7,1

30,8

64,7 Gesamt

446,8.

71,4.

66,4.

584,6.

















Bruttogewinn

272,5.

48,6.

27,1.

348,2. Bruttomarge in %

61,0 %

68,1 %

40,8 %

59,6 % Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

215,7.

42,4.

39,2.

297,3. SG &A % des Umsatzes

48,3 %

59,4 %

59,0 %

50,9 % Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit

52,6.

5,1.

12,7.

45,0. Abschreibung und Amortisierung

44,2.

9,5.

5,9.

59,6.





















Für die neun Monate mit Abschluss zum 30. September 2023



Nordamerika

Europa

Sonstige

Gesamt Erlös, Netto















Water Direct / Water Exchange

1.011,5.

176,4.

33,2.

1.221,1. Wassernachfüllungen / Wasserfilterung

169,6

28,9

2,4

200,9 Anderes Wasser

36,8

0,8

55,6

93,2 Water Dispensers

45,9

0,7

-

46,6 Sonstige

68,8

21,4

109,8

200,0 Gesamt

1.332,6.

228,2.

201,0.

1.761,8.

















Bruttogewinn

852,6.

156,6.

73,9.

1.083,1. Bruttomarge in %

64,0 %

68,6 %

36,8 %

61,5 % Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

687,2.

136,6.

112,7.

936,5. SG &A % des Umsatzes

51,6 %

59,9 %

56,1 %

53,2 % Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit

162,3.

19,5.

40,3.

141,5. Abschreibung und Amortisierung

142,5.

30,2.

17,7.

190,4.





















Für die neun Monate bis zum 1. Oktober 2022



Nordamerika

Europa

Sonstige

Gesamt Erlös, Netto















Water Direct / Water Exchange

933,5.

157,5.

35,0.

1.126,0. Wassernachfüllungen / Wasserfilterung

142,1

24,6

2,0

168,7 Anderes Wasser

65,8

1,3

59,8

126,9 Water Dispensers

56,4

-

-

56,4 Sonstige

82,8

22,2

99,1

204,1 Gesamt

1.280,6.

205,6.

195,9.

1.682,1.

















Bruttogewinn

764,9.

139,2.

76,0.

980,1. Bruttomarge in %

59,7 %

67,7 %

38,8 %

58,3 % Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

624,0.

134,5.

108,7.

867,2. SG &A % des Umsatzes

48,7 %

65,4 %

55,5 %

51,6 % Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit

129,2.

27,6.

34,7.

66,9. Abschreibung und Amortisierung

133,8.

29,4.

17,8.

181,0.



















PRIMO WATER CORPORATION











Anlage 5 ZUSATZINFORMATIONEN - NON-GAAP - ANALYSE VON ERTRÄGEN

UND BRUTTOGEWINN NACH BERICHTSSEGMENTEN





(in Millionen US-Dollar, außer Prozentbeträgen)











Ungeprüft































Für die drei Monate mit Abschluss zum 30. September 2023

Nordamerika

Europa

Sonstige

Primo Umsatzveränderung 23,0.

9,4.

5,0.

37,4. Einfluss von Wechselkursen (a) 0,3

(6,7)

1,3

(5,1) Veränderung ohne Einfluss von Wechselkursen 23,3.

2,7.

6,3.

32,3. Prozentuale Umsatzveränderung 5,1 %

13,2 %

7,5 %

6,4 % Prozentuale Umsatzveränderung ohne Einfluss von Wechselkursen 5,2 %

3,8 %

9,5 %

5,5 %

















Für die neun Monate mit Abschluss zum 30. September 2023

Nordamerika

Europa

Sonstige

Primo Umsatzveränderung 52,0.

22,6.

5,1.

79,7. Einfluss von Wechselkursen (a) 2,3

(4,4)

11,5

9,4 Veränderung ohne Einfluss von Wechselkursen 54,3.

18,2.

16,6.

89,1. Prozentuale Umsatzveränderung 4,1 %

11,0 %

2,6 %

4,7 % Prozentuale Umsatzveränderung ohne Einfluss von Wechselkursen 4,2 %

8,9 %

8,5 %

5,3 %

















Für die drei Monate mit Abschluss zum 30. September 2023

Nordamerika

Europa

Sonstige

Primo Veränderung des Bruttogewinns 30,6.

7,1.

0,6.

38,3. Einfluss von Wechselkursen (a) 0,2

(4,4)

1,4

(2,8) Veränderung ohne Einfluss von Wechselkursen 30,8.

2,7.

2,0.

35,5. Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns 11,2 %

14,6 %

2,2 %

11,0 % Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Devisen 11,3 %

5,6 %

7,4 %

10,2 %

















Für die neun Monate mit Abschluss zum 30. September 2023

Nordamerika

Europa

Sonstige

Primo Veränderung des Bruttogewinns 87,7.

17,4.

2,1.

103,0. Einfluss von Wechselkursen (a) 1,4

(3,1)

5,4

3,7 Veränderung ohne Einfluss von Wechselkursen 89,1.

14,3.

3,3.

106,7. Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns 11,5 %

12,5 %

2,8.

10,5 % Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Devisen 11,6 %

10,3 %

4,3 %

10,9 %















(a) Die Auswirkung von Wechselkursen ist die Differenz zwischen dem Umsatz und dem Bruttogewinn der laufenden Periode,

umgerechnet anhand der durchschnittlichen Wechselkurse der laufenden Periode, abzüglich des Umsatzes und des Bruttogewinns

der laufenden Periode, umgerechnet anhand der durchschnittlichen Wechselkurse der Vorperiode.

Primo Water Corporation











Anlage 6 Zusätzliche

Informationen - NON-GAAP - Erträge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisierung







(EBITDA)













(in Millionen US-Dollar, außer Prozentbeträgen)











Ungeprüft































Für die drei Monate bis zum

Für die neun Monate bis zum

30. September 2023

1. Oktober 2022

30. September 2023

1. Oktober 2022















Nettoertrag (Verlust) 33,4.

1,3.

60,5.

27,9. Zinsaufwand, netto 18,6

17,4

57,2

51,3 Ertragssteueraufwand 13,8

5,1

28,0

8,9 Abschreibung und Amortisierung 65,1

59,6

190,4

181.0 EBITDA 130,9.

83,4.

336,1.

213,3.















Akquisitions- und Integrationskosten (a) 2,6

3,3

6,4

12,5 Anteils basierte Vergütungskosten (b) 1,4

3,2

6,7

10,7 Wertminderungsgebühren (c) -

-

-

29,1 Devisen und sonstige Verluste (Gewinne), netto (d) 10,6

21,3

(0,3)

36,7 Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, Anlagen und Ausrüstungen, netto (e) 1,5

2,6

4,0

4,4 Gewinn aus Verkauf von Grundstücken (f) (5,3)

-

(5,3)

- Sonstige Anpassungen, Netto (g) (0,8)

3,1

9,8

6,1 Bereinigtes EBITDA 140,9.

116,9.

357,4.

312,8.















Umsatz, Netto 622,0.

584,6.

1.761,8.

1.682,1. Bereinigte EBITDA-Marge % 22,7 %

20,0 %

20,3 %

18,6 %





Für die drei Monate bis zum

Für die neun Monate bis zum

Standort im

konsolidierten

Betriebsabschluss 30. September 2023

1. Oktober 2022

30. September 2023

1. Oktober 2022



(nicht geprüft)

(nicht geprüft) (a) Anschaffungs- und

Integrationskosten Akquisitions- und

Integrationsausgaben 2,6.

3,3.

6,4.

12,5. (b) Anteilsbasierte

Vergütungskosten Vertriebs-,

Verwaltungs- und Gemeinkosten 1,4

3,2

6,7

10,7 (c) Wertminderungsgebühren Wertminderungsgebühren -

-

-

29,1 (d) Devisen und

sonstige Verluste (Gewinne), netto Sonstige Aufwendungen (Erträge),

netto 10,6

21,3

(0,3)

36,7 (e) Verlust aus der Veräußerung von



Sachanlagen, Anlagen und Ausrüstungen, Netto Verlust aus dem

Abgang von

Sachanlagen, Netto 1,5

2,6

4,0

4,4 (f) Gewinn aus dem Verkauf von Grundstücken Gewinn aus Verkauf von Immobilien (5,3)

-

(5,3)

- (g) Sonstige Anpassungen, Netto Sonstige Aufwendungen (Erträge),

Netto (0,8)

0,1

(1,5)

(1,6)

Vertriebs-,

Verwaltungs- und Gemeinkosten -

3,0

11,3

7,7

PRIMO WATER CORPORATION



Anlage 7 ZUSATZINFORMATIONEN - NON-GAAP - FREIER KAPITALFLUSS UND ANGEPASSTER FREIER KAPITALFLUSS (in Millionen US-Dollar)





Ungeprüft















Für die drei Monate bis zum

30. September 2023

1. Oktober 2022







Nettokapital durch operative Geschäftstätigkeit 148,1.

92,7. Abzüglich: Zugänge zu Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen (46,3)

(70,0) Abzüglich: Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten (3,3)

(4,0) Freier Cashflow 98,5.

18,7.







Akquisitions- und Integrationsbarmittelkosten 2,0

2,1 Zölle Erstattungen im Zusammenhang mit Sachanlagen, Anlagen und Ausrüstungen 1,0

- Bereinigter freier Cashflow 101,5.

20,8.









Für die neun Monate bis zum

30. September 2023

1. Oktober 2022







Nettomittel der operativen Geschäftstätigkeit 259,2.

183,0. Abzüglich: Zugänge zu Immobilien, Anlagen und Ausrüstung (136,0)

(155,2) Abzüglich: Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten (8,7)

(8,9) Freier Cashflow 114,5.

18,9.







Akquisitions- und Integrationsbarmittelkosten 6,0

10,2 Kosten im Zusammenhang mit Ergänzungen zu Grundstücken, Anlagen und Ausrüstung zur Integration übernommener Unternehmen 0,2

- Für Immobilienverkäufe gezahlte Steuern 0,8

- Zollerstattungen im Zusammenhang mit Sachanlagen, Anlagen und Ausrüstungen 2,4

- Bereinigter freier Kapitalfluss 123,9.

29,1.









PRIMO WATER CORPORATION











Anlage 8 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN - NON-GAAP-BEREINIGTER NETTOERTRAG UND BEREINIGTER EPS



(in Millionen US-Dollar, außer Aktienbeträgen)













Ungeprüft















Für die drei Monate bis zum

Für die neun Monate bis zum

30. September 2023

1. Oktober 2022

30. September 2023

1. Oktober 2022 Nettoertrag (Verlust) (wie berichtet) 33,4.

1,3.

60,5.

27,9.















Anpassungen:













Amortisierungsaufwand für Kundenlisten 11,6

11,7

34,1

36,7 Akquisitions- und Integrationskosten 2,6

3,3

6,4

12,5 Anteilsbasierte Vergütungskosten 1,4

3,2

6,7

10,7 Wertminderungsgebühren -

-

-

29,1 Devisen und sonstige Verluste (Gewinne), Netto 10,6

21,3

(0,3)

36,7 Gewinn aus Verkauf von Immobilien (5,3)

-

(5,3)

- Sonstige Anpassungen, netto (0,8)

3,1

9,8

6,1 Steuerauswirkungen von Anpassungen (a) (1,3)

(8,2)

(6,0)

(21,0) Bereinigter Nettoertrag 52,2.

35,7.

105,9.

82,9.















Ertrag je Aktie (wie berichtet)













Nettoertrag (Verlust) 33,4.

1,3.

60,5.

27,9.















Basis EPS 0,21.

0,01.

0,38.

0,17. Verwässerte EPS 0,21.

0,01.

0,38.

0,17.















Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (in Tausend)













Grundlegendes 159,407

161,117

159,446

161,064 Verwässert 160,042

161,988

160,236

161,064















Bereinigter Gewinn je Aktie (Nicht-GAAP)













Bereinigter Nettoertrag (Nicht-GAAP) 52,2.

35,7.

105,9.

82,9. Bereinigter verwässerter EPS (Non-GAAP) 0,33.

0,22.

0,66.

0,51. Verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (in Tausend) (Nicht-GAAP) (b) 160,042

161,988

160,236

161,996

















(a) Der Steuereffekt für den bereinigten Nettogewinn basiert auf einer Analyse der gesetzlichen Steuerbehandlung und des anwendbaren Steuersatzes für das Land, in dem die bereinigenden Posten vor Steuern angefallen sind und für das die Realisierung des daraus resultierenden Steuervorteils (falls vorhanden) erwartet wird. Ein reduzierter oder 0 % Steuersatz wird in Ländern angewandt, in denen wir aufgrund von Betriebsverlusten oder anderen Faktoren, die zu einer Wertberichtigung von latenten Steueransprüchen führen, keinen Steuervorteil erwarten. (b) Einschließlich der Auswirkungen verwässerter Wertpapiere von 932 für die neun Monate mit Abschluss zum 1. Oktober 2022. Diese verwässerten Wertpapiere wurden aus den im Berichtszeitraum ausgewiesenen verwässerten gewichteten durchschnittlichen Stammaktien von GAAP ausgeschlossen.

Jon Kathol, Vice President, Investor Relations, Tel.: 813-544-8515, investorrelations@primowater.com