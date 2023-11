Wochenrückblick HSBC

Werbung







In der jüngsten Börsenwoche gab es einige mit Spannung erwartete Ereignisse. Neben der weiterhin laufenden Quartalssaison standen vorrangig der Zinsentscheid der FED, aber auch die zum Wochenstart veröffentlichten Inflationsdaten aus Deutschland im Fokus. Starten wir also mit den konjunkturellen Neuigkeiten:



Inflation in Deutschland weiter rückläufig



Der in den letzten Monaten gestartete Abwärtstrend setzt sich weiter fort. Nach den vorläufigen Zahlen, sank die Inflationsrate in Deutschland auch im Oktober auf 3,8%. Während dies ein positives Zeichen ist, bleibt zu beachten, dass die Energiepreise, welche im vergangenen Jahr einer der Haupttreiber der Inflation waren, weiterhin auf einem hohen Niveau notieren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken allerdings auch die Energiepreise um 3,2%.









Am Dienstag veröffentlichte der Schweizer Pharmagigant Novartis seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Die Umsatzerlöse stiegen um 12% auf 11,78 Milliarden US-Dollar, ebenso stieg der Reingewinn des Unternehmens.



Microsoft stimmt Anleger positiv



Das amerikanische Technologieunternehmen veröffentlichte am Mittwoch seine Quartalszahlen, die Aktie wurde daraufhin stark nachgefragt. Besonders das Cloud Geschäft von Microsoft konnte überzeugen, dort stieg der Umsatz um knapp 24 % gegenüber Vorjahresquartal. Insgesamt vermeldete der Konzern einen Umsatz für das abgelaufene Quartal in Höhe von 56,5 Milliarden US-Dollar.









Abseits der konjunkturellen Daten ist die Quartalssaison weiterhin in vollem Gange. Unter anderem öffneten auch Apple und AMD ihre Bücher.



Neue Chips bei Apple und AMD



Am Donnerstagabend veröffentlichte der iPhone-Hersteller seine jüngsten Geschäftszahlen. Diese fielen gemischt aus. Trotz einem neuen Margenrekord im vergangenen Geschäftsjahr (dieses endete bei Apple zum 30. September) belasteten die Sorgen um den wichtigen chinesischen Markt. Neben verstärkten staatlichen Kontrollen macht sich auch eine stärkere Nachfrage nach weiteren Herstellern bemerkbar. Positiv waren erneut die gestiegenen Einnahmen im Service-Bereich. Zudem gab sich CEO Tim Cook optimistisch, dass die Mac-Sparte im letzten Quartal 2023 einen positiven Impuls im "herausfordernden Gesamtmarkt" setzen könnte.



Bereits am Dienstag hatte Apple ein weiteres Herbst-Event abgehalten und dort seine neue Generation an MacBooks und iMac vorgestellt, welche die neueste Version des Apple eigenen Silicon-Chips verbaut haben. Der Konzern führte 2020 seine ersten Produkte mit den hauseigenen Chips ein, zuvor setzte man auf die Prozessoren von Intel.









Mit AMD veröffentlichte in dieser Woche ein weiterer Chiphersteller seine jüngsten Geschäftszahlen. Hierbei gab der Konzern einen eher verhaltenen Blick für das kommende Quartal bekannt. Die Nachfrage in der Gaming-Sparte, welche im Zuge der Corona-Pandemie einen Höhenflug erlebte, ließ weiter nach. Hoffnung steckt in den neuen Chips der "MI-Familie", den neuen KI-Chips des Unternehmens. Mit dem Einstieg in diese Sparte möchte man den Druck auf den dortigen Platzhirsch Nvidia erhöhen und die Rückgänge in anderen Segmenten ausgleichen.







Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie Interressieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort haben wir kürzlich einen neuen Teil von "Jörgs Chartschule" veröffentlicht.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC