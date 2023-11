Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) begrüßt die vielversprechenden Ergebnisse klinischer Studien für das neue Medikament Zoliflodacin zur Behandlung von Gonorrhoe, das von der Schweizer gemeinnützigen Organisation Global Antibiotic Research Development Partnership (GARDP) und dem US-amerikanischen Unternehmen Innoviva Specialty Therapeutics gemeinsam entwickelt wurde.

The "Gonorrhea Alert" billboards, part of an ongoing outdoor advertisement campaign launched by AHF in the U.S., urges the public to visit the www.FreeSTDCheck.org website to learn more about the disease and find locations to access free testing and affordable care in the U.S. for the treatment of sexually transmitted infections. (Photo: AIDS Healthcare Foundation)