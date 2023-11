Samsungs Antwort auf das iPhone 15 und Pixel 8 kommt bald. Das Samsung Galaxy S24, das S24 Plus und das S24 Ultra sollen zahlreiche Änderungen an Bord haben und Google in Sachen KI Paroli bieten, heißt es. Die Galaxy-S24-Serie ist nicht mehr fern. Samsungs nächste Topmodelle sollen im Januar 2024 das Licht der Welt erblicken und angeblich beim Design von Apples iPhone 15 Pro (unser Test) inspiriert worden sein. Wie in den Jahren zuvor wird es wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...