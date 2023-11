© Foto: P.L. - unsplash.com



In einer aktuellen Marktanalyse hat die UBS ihre Verkaufsprognosen für Elektroautos weltweit nach unten korrigiert. Gewinner-Aktien identifiziert die Schweizer Großbank in China.Besorgniserregende Trends in westlichen Märkten - darunter Konsumzurückhaltung und der Rückgang staatlicher Anreize - führen laut UBS-Analysten zu einer gedämpften Wachstumserwartung von nur noch zehn bis 15 Prozent bis 2024. Die Verkaufszahlen im preissensitiven Segment unterhalb der 40.000-Dollar-Marke scheinen besonders betroffen. Für ein Stimmungstief in der westlichen Elektroautoindustrie sorgten unter anderem die Aktienkursverfälle von ON Semi und Panasonic. Neben Tesla ziehen weitere US-Großkonzerne wie GM …