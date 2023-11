DALLAS/TEXAS (IT-Times) - Der US-Chip-Produzent Texas Instruments (TI) erweitert seine Produktionskapazitäten mit der Errichtung einer neuen Fabrik in den Vereinigten Staaten. Texas Instruments Inc. (Nasdaq: TXN, ISIN: US8825081040) kündigte am 2. November 2023 an, den ersten Spatenstich für ein neues...

Den vollständigen Artikel lesen ...