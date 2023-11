Auch wenn es an den Märkten nach unten geht - einige Aktien kann man immer kaufen. Besonders diese drei Titel sollten Anleger dabei im Fokus haben: Auch wenn die Märkte wieder einmal am Fallen sind: Investoren sollten nicht verzagen, sondern besser die günstigen Kurse als Kaufgelegenheit begreifen. Denn Fakt ist: Wer in der Krise kauft, der kann sich später oftmals über seine Aktien freuen, wenn man genügend Geduld mitbringt.Allerdings stellt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...