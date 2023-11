Bernd Wünsche (Gurupress.de) - FREYR Battery hat eine anstrengende Woche vor sich. Dies gilt für Investoren wie auch für das Unternehmen selbst. Am Freitag ging es noch einmal um 2,4 % aufwärts, was stark ist. Die Notierungen sind damit aber noch immer nicht im Aufwärtstrend angekommen. Es gilt zunächst nur, das Desaster zu verhindern. In der vergangenen Woche immerhin konnte die Aktie einen Aufschlag in Höhe von mehr als 10 % für sich ...

