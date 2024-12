So startet der DAX in die neue Handelswoche. Kann der deutsche Leitindex jetzt noch zu neuen Rekordhochs kurz vor dem Weihnachtsfest springen? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien der Allianz und von Volkswagen. Nach dem Rekordhoch des DAX am Freitag ist der Start in die neue Börsenwoche verhalten ausgefallen. Vor den Sitzungen mehrerer großer Notenbanken im Verlauf der Woche hielten sich die Anleger zurück. Der Dax lag am Montag im frühen Handel ...

