News von Trading-Treff.de Der DAX schiebt sich deutlich über 15000 Punkte und zieht im November an. Der US-Arbeitsmarkt beflügelt die Wall Street - neue Tradingideen zur KW45. DAX Rallye in den November hinein Zur Wochenmitte schauten wir auf die potenzielle Bodenbildung im DAX mit diese Chartbild (Rückblick): Ab diesem Punkt zog der Index deutlich an und schaute nicht mehr zurück. Ein deutlich positiver Monat November skizziert sich nach den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...