Unterföhring (ots) -5. November 2023. Beste Gegner: Tom Beck und Axel Stein liefern sich am Samstagabend bei "Schlag den Star" einen beispielhaft fairen und begeisternd ehrgeizigen Kampf. Nach anfänglichem Gleichauf kämpft sich erst der eine, dann der andere Schauspieler zurück ins Spiel. Die fünfstündige Live-Show gewinnt Axel Stein. Er besiegt Tom Beck mit 61:44 Punkten.Stark: "Schlag den Star" macht ProSieben zum erfolgreichsten Sender am Samstagabend bei den jungen Zuschauer:innen. Sehr schöne 13,5 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) verfolgen das Duell. Insgesamt sehen 5,62 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) die Show.Axel Stein fasst seinen Abend zusammen: "Es war mega. Ich habe richtig viel Spaß gehabt heute Abend. Tom und ich haben uns nichts geschenkt, wir haben uns in allen Spielen respektiert. Wir haben wirklich alles gegeben. Und wir haben es genau so gemacht, wie wir die Show cool finden: Dass man sich hier nicht Haare schön macht, sondern dass man wirklich bis zum letzten Tropfen alles gibt. Und wenn man auch mal 20 Punkte zurückliegt, nicht aufgibt. Wir haben uns gegenseitig motiviert, auch hinter den Kulissen. Wir haben einfach richtig Bock gehabt auf die Show!"Tom Beck nimmt die Niederlage sportlich: "Es war bis zu den letzten beiden Spielen schön. Beim vorletzten Spiel habe ich mich dumm angestellt. Ich hatte einen krassen Hänger. Das habe ich dann verschenkt. Aber es war ein schöner Abend. Axel hat es total verdient. Der ist saumäßig reaktionsschnell, der ist fit, der kann Auto fahren - gut, heute vielleicht nicht. Da hat er einen guten Gegner gehabt. Aber er hat es sehr verdient. Ich gönne es ihm. Dann gehe ich heute als Zweiter nach Hause. Aber: Zweiter Platz ist doch auch gut!"Tom Beck gegen Axel Stein - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Hobeln & SammelnDa fliegen Späne: Axel und Tom hobeln Holz von einem Holzbalken. Wer in vier Minuten mehr schafft, gewinnt. Das ist Stein: 1:0 für ihn.Spiel 2 - Tennis-BowlingIm Studio sind zwei Bowlingbahnen aufgebaut, an deren Ende Pins stehen. Die beiden Gegner spielen Tennisbälle auf die Pins. Bei wem stehen am Ende des Durchgangs weniger? Trotz steiler Lernkurve von Stein, kann Beck sich durchsetzen. Er geht in Führung mit 2:1.Spiel 3 - FilmplakateElton zeigt den Spielern Filmplakate - bloß ohne Schrift. Welcher Streifen ist gemeint? Axel Stein gewinnt souverän. Führungswechsel: 4:2 für ihn.Spiel 4 - HeadisDa treten zwei Profis treten an - die auch schon gegeneinander gespielt haben: Headis wird wie Tischtennis gespielt - allerdings mit dem Kopf und einem größeren Ball. In einem starken Zweikampf setzt sich Tom Beck durch. Erneuter Führungswechsel: Es steht 6:4 für Tom.Spiel 5 - Passe-Trappe"Mehr oder weniger Geschicklichkeitsspiel", kündigt Elton Passe-Trappe an. Auf einem Spielbrett sollen die Gegner mit Hilfe eines aufgespannten Gummis Holzscheiben durch einen Holzspalt flitschen. Axel gewinnt drei Durchgänge in Rekordgeschwindigkeit. Er führt mit 9:6.Spiel 6 - Wer fehlt?Elton zeigt den Gegnern Gruppenbilder. Jeweils eine Person ist unkenntlich gemacht. Wer fehlt? Auch dieses Spiel geht an Axel Stein. 15:6 für den Comedy-Darsteller.Spiel 7 - HochwandschießenIn diesem Außenspiel schießen Tom und Axel Fußbälle auf eine Torwand. Die Öffnungen befinden sich allerdings in mehreren Metern höher. Je höher der Treffer erfolgt, desto mehr Punkte erhält der Spieler. Durch einen Fehlversuch Toms, gewinnt Axel das Spiel. 22:6 für Stein.Spiel 8 - AutocrossIn einem heckangetriebenen Outdoorfahrzeug fahren Tom und Axel abwechselnd über einen schlammigen Parcours. Axel besitzt ohnehin eine Rennfahrerlizenz und freut sich wie ein Schneekönig auf das Spiel. Doch nach einigen riskanten Manövern reißt Tom Beck das Spiel an sich. Er verkürzt auf 22:14 für Axel Stein.Spiel 9 - LänderpuzzleVor den Kandidaten liegt je ein Länderpuzzle, das sie richtig legen müssen. Wer kennt die Bundesländer Deutschlands oder die Staaten Südamerikas besser? Comeback für Beck! Auch dieses Spiel geht an ihn. Es kommt zum Führungswechsel: 23:22 für Tom.Spiel 10 - Blamieren oder kassierenDa freuen sich Gegner, Elton und Studio-Publikum gleichermaßen: Der Spiele-Klassier geht an Tom Beck. Er holt sich zehn Punkte. Somit ist der Punktestand 33:22 für den Sänger und Schauspieler.Spiel 11 - SpeedcourtTom und Axel stehen auf einem Spielfeld mit neun Feldern. Auf dem Monitor erscheint ein Laufweg, der sie in einer bestimmten Reihenfolge über die Felder führt. Wer kann sich die Lauffiguren besser merken und in der vorgegebenen Zeit mehr Figuren richtig erlaufen? Tom zieht noch weiter davon. Es steht 44:22 für Beck.Spiel 12 - Kopfüber werfenEltons Lieblingsspiel - wie der Moderator selbst ankündigt. Definitiv nicht Axels und Toms Lieblingsspiel. Die beiden Gegner werden in einer Apparatur kopfüber aufgehängt. So müssen sie Bälle in einen Korb werfen. Die meisten Treffer gewinnen. Axel kämpft sich zurück und gewinnt Spiel 12. Es steht 44:34 für Tom Beck.Spiel 13 - Zuordnen"Jetzt ist das Gehirn gefragt", stellt Tom korrekt fest. Die Gegner müssen Begriffe aus zwei Feldern korrekt in Pärchen unterteilen, zum Beispiel Länder und ihre Hauptstädte. Wer macht weniger Fehler? Axels strategisches Spiel geht auf. Er reißt die Führung wieder an sich. 47:44 für Stein.Spiel 14 - TischdeckeMatchball-Spiel für Axel: Tom und Axel sollen eine Tischdecke unter Gläsern hervorziehen. Diese dürfen dabei aber nicht umkippen oder hinunterfallen. Wer schätzt seine Fähigkeiten besser ein? Wer zeigt zur späten Stunde mehr Geschick? Axel Stein scheint seine Tischdecken immer so zu wechseln. Er gewinnt Spiel 14 und damit "Schlag den Star". 61:44 für Stein.