Partystimmung bei Nokia-Aktionären. Schließlich beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 3,56 Prozent Die Aktie beendete drei der fünf Tage im grünen Bereich. Dabei ließ das TagesPlus vom Dienstag in Höhe von 1,98 Prozent Nokia heftig jubeln. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft? Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...