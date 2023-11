Hamburg (ots) -Vom 11. bis 19. November 2023 findet erstmals der digitale Charter-Kongress statt. Die kostenlose Veranstaltung bietet hochkarätige Vorträge von und Interviews mit Expertinnen und Experten aus der maritimen Urlaubsbranche. Sie richtet sich sowohl an Seglerinnen und Segler als auch an Menschen, die kaum oder keine Erfahrung haben und einfach mal mitsegeln möchten. Das besondere Highlight: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Charter-Kongress können verschiedene Kongresspakete erwerben, die unter anderem satte Rabatte beinhalten: Chartergutscheine von bis zu 1.750 Euro, Rabatte für Segeljacken oder Drybags und Eintrittskarten der Dachpartner der Veranstaltung: der weltgrößten Wassersportmesse boot Düsseldorf und der Int. Ocean Film Tour."Für einen Urlaub unter Segeln muss niemand Backbord oder Steuerbord unterscheiden können oder einen Segelschein haben", sagt Michael Amme, Initiator des Charter-Kongress 2023. "Man kann auch völlig unkompliziert einfach eine Koje oder Kabine buchen - diese Urlaubsform wird als Mitsegeln oder auch Kojen- bzw. Kabinencharter bezeichnet." Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, mit der Familie oder Freunden eine Segelyacht mit Skipper (Kapitän) zu buchen, "insgesamt sind diese Urlaubsformen nicht teurer pro Person als ein Hotelaufenthalt." Wie genau das geht und was dabei zu beachten ist, nimmt einer der Vorträge des Charter-Kongress 2023 in den Fokus.Im Rahmen der Veranstaltung werden täglich weltweite Segelreviere vorgestellt - von der Ostsee über das Mittelmeer bis hin zur Karibik. "Wir arbeiten dabei den allgemeinen Reviercharakter heraus, damit jeder weiß, was ihn vor Ort erwartet", sagt der Hamburger Initiator, der selbst seit über 30 Jahren als Journalist und Fotograf in nahezu allen Segelrevieren unterwegs ist. Damit bietet der Charter-Kongress für Neueinsteiger, Anfänger und Profis ganz viel Inspiration rund um einen Urlaub unter Segeln.Die Anmeldung beim Charter-Kongress ist kostenlos: www.charter-kongress.de.Presseportal: https://charter-kongress.de/infoportal-fuer-presse-und-partnerPressekontakt:Charter-KongressMichael Ammemichael@charter-kongress.de+49 160 9463 4499Original-Content von: Amme&Amme GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172448/5641564