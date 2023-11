Krypto News: Diese 3 Kryptowährungen könnten laut Experten die Rallye von Solana (SOL) übertrumpfen

Die Bullen übernehmen wieder den Kryptomarkt. Die Tage, an denen die Kurse der größten Coins nach Marktkapitalisierung um 70 - 90 % eingebrochen sind, geraten langsam wieder in Vergessenheit und es sieht so aus, als würden in diesem und im nächsten Jahr wieder einige neue Krypto-Millionäre zum Vorschein kommen. Neben dem Bitcoin, der seinen Wert in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt hat, haben auch zahlreiche Altcoins deutlich zugelegt. Vor allem Solana (SOL) fällt dabei besonders auf. Der Top 10 Coin hat seinen Wert heuer bereits mehr als vervierfacht. Eine Rendite, wie man sie bei den größten digitalen Vermögenswerten auch nicht alle Jahre sieht, die aber von kleineren Projekten mit niedrigerer Bewertung noch leicht in den Schatten gestellt werden. Hier sind Renditen von weit mehr als 1.000 % auch keine Seltenheit mehr. Mit den folgenden Coins könnte das gelingen.

Meme Kombat - Das Zuhause für Anhänger von Meme Coins

Meme Kombat ist eine innovative Plattform, wo die Figuren bekannter Meme Coins durch künstliche Intelligenz erzeugte Duelle austragen. Der Kampfausgang ist zufallsbedingt und die Nutzer können Wetten auf den Sieger platzieren. Diese Plattform bietet eine einfache Möglichkeit, rasch eine engagierte Community aufzubauen, da sie Fans der populärsten Coins anzieht.

(Meme Kombat Arena - Quelle: memekombat.io)

Die Vorverkaufphase der $MK-Token zeigt bereits ein großes Interesse mit einer Investitionssumme von mehr als 1,2 Millionen Dollar. Der Preis für $MK-Token steigt bereits im Vorverkauf, was frühen Käufern Buchgewinne noch vor dem offiziellen Börsengang ermöglicht.

Erfahre mehr über Meme Kombat.

Tokeninhaber von $MK können diese mit einer jährlichen Rendite von bis zu 112 % staken. Während der Staking-Periode bleiben die Token weiterhin einsetzbar für Wetten in den Meme Kombat-Duellen, was Inhabern ermöglicht, durch das Staking und etwas Glück zusätzliche Token zu gewinnen.

Durch das Staking-Feature könnten viele $MK-Token zum Börsenstart gesperrt sein, was ihr Angebot verknappen würde. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass mit dem Start der ersten Battle-Saison direkt nach dem Presale die Nutzerzahlen auf der Plattform sprunghaft steigen, was die Nachfrage nach $MK erhöhen dürfte.

In der ersten Saison stehen bereits prominente Charaktere wie PEPE, DOGE, FLOKI und viele andere im Wettbewerb, was zahlreiche Zuschauer anlocken und zum Wetten animieren könnte. Ein stark begrenztes Angebot bei steigender Nachfrage ist ideal für eine mögliche Kursexplosion, und schon jetzt prognostizieren Analysten auf YouTube, dass der $MK-Token nach dem Handelsstart seinen Wert deutlich steigern könnte.

Sichere dir jetzt $MK im Presale.

TG.Casino: Der neue Branchenführer im Krypto-Glücksspielmarkt?

Mit dem Vormarsch der Kryptowährungen eröffnen sich neue Dimensionen für das Online-Glücksspiel. Die Blockchain-Technologie bietet eine transparente Einsicht in Spielabläufe und Finanztransaktionen und etabliert ein neues Vertrauensniveau für die Spieler. Sie gewährleistet, dass alle Spielvorgänge - von den Einsätzen über die Auszahlungen bis hin zu den Gewinnchancen - zu jeder Zeit nachvollziehbar und korrekt sind.

($TGC Presale - Quelle: tg.casino)

Die Spielergemeinde auf Ethereum-basierten Glücksspielplattformen hat sich dieses Jahr verzehnfacht und wächst weiter. Doch der Einstieg in die Krypto-Welt kann Neulinge abschrecken, insbesondere durch die komplexe Anlage einer Wallet und die Furcht vor Fehlern, die zum Verlust des Geldes führen können. TG.Casino setzt genau hier an und macht den Einstieg leichter.

Das Casino nutzt die Telegram-App, einen schnell wachsenden Messenger, und seine Fähigkeit, Bots zu integrieren, um eine nahtlose Spielerfahrung zu bieten. Spieler können das TG.Casino einfach über den Messenger betreten und müssen keine separate App herunterladen oder durch komplexe Kontoerstellungsprozesse navigieren.

Jetzt TG.Casino Website besuchen.

Die Integration in den Telegram-Messenger macht das TG.Casino zu einem möglichen Wendepunkt in der Krypto-Glücksspielindustrie. Mit der simplen Bedienung via Smartphone und Messenger wird das Spielen im TG.Casino zum Kinderspiel. Weder eine zusätzliche App noch eine umständliche Registrierung sind notwendig.

(TG.Casino Vorteile - Quelle: tg.casino)

Besitzer einer Wallet können sofort loslegen, und Neueinsteiger können ihr Spielguthaben auch einfach per Kreditkarte aufladen. Das TG.Casino könnte damit ein Vorreiter darin sein, die Einstiegsbarrieren in die Web3-Welt zu überwinden.

Hier geht's direkt zum TG.Casino.

Als nativer Token des TG.Casinos bietet $TGC attraktive Anreize. Spieler, die mit $TGC wetten, profitieren von einem 25 % Cashback bei Verlusten, eine Aktion, die exklusiv für diesen Token gilt. Zudem gibt es ein Rückkaufprogramm: $TGC-Token werden regelmäßig mit Casino-Einnahmen vom Markt zurückgekauft, wobei 40 % vernichtet ("geburnt") und die verbleibenden 60 % an Token-Staker verteilt werden.

($TGC Rückkaufprogramm - Quelle: tg.casino)

Dieses System ermutigt sowohl Spieler als auch Investoren dazu, $TGC langfristig zu halten, was den Tokenwert steigern kann. Durch das Rückkauf- und Burn-Programm und die hohe Staking-Rendite von aktuell 300 % dürfte das Angebot beim Börsenstart knapp sein - ein Treiber für eine mögliche schnelle Wertsteigerung.

(TGC Staking - Quelle: tg.casino)

Betrachtet man ähnliche Projekte wie Rollbit (RLB), wird das Potenzial von $TGC deutlich. RLB liegt inzwischen bei einer Bewertung von rund 700 Millionen Dollar. TG.Casino, aktuell mit 12,5 Millionen Dollar bewertet, könnte - wenn es RLB nachfolgt - für Frühinvestoren einen Wertzuwachs von mehr als dem 50-fachen bedeuten. Mit der fortschreitenden Etablierung des Krypto-Glücksspiels könnte $TGC langfristig sogar weiter steigen.

Jetzt $TGC im Presale kaufen.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) bietet innovative Lösungen für den Mining-Markt

Der BTC Mining-Markt steht vor Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem alle vier Jahre stattfindenden "Halving" ergeben - einer Ereignisserie, bei der nach jeweils 210.000 Blöcken die Belohnung für das Mining von Bitcoin halbiert wird. Während manche befürchten, dass die Kostspieligkeit des Minings die Blockchain letztendlich gefährden könnte, sind andere überzeugt, dass der Wert von Bitcoin kontinuierlich steigen und die Sicherheit der Blockchain aufrechterhalten wird.

Heutzutage ist das Mining von Bitcoin für Privatpersonen kaum mehr rentabel, und der Markt neigt zu einer zunehmenden Zentralisierung durch Großunternehmen, die sich riesige Rechenzentren leisten können. Bitcoin Minetrix tritt mit einer Lösung für dieses Problem auf den Plan.

(Bitcoin Minetrix Presale - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Durch Bitcoin Minetrix können Investoren am Bitcoin-Mining teilnehmen, ohne in kostspielige Hardware investieren zu müssen. Dies wird durch Cloud-Mining ermöglicht, wobei Rechenleistung gemietet und die dadurch generierten Bitcoin dem Nutzer gutgeschrieben werden.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Auch wenn es Cloud Mining schon lange gibt, hat es in der Vergangenheit häufig Probleme mit intransparenten Anbietern gegeben. Bitcoin Minetrix adressiert diese mit seinem "Stake to Mine"-Konzept.

(Bitcoin Minetrix Erklärung - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Inhaber von $BTCMTX-Token, die ihre Tokens staken, erhalten zunächst zusätzliche Tokens. Nach dem Presale beginnt die "Stake to Mine"-Phase, in der Anleger für das Staken ihrer $BTCMTX Mining-Guthaben erhalten, welches für Bitcoin Cloud Mining genutzt werden kann.

Hier geht's direkt zur Bitcoin Minetrix Website.

Dank der Ethereum-Blockchain wird das Mining-Guthaben durch Smart Contracts automatisiert verteilt, was die Notwendigkeit einer dritten Partei ausschließt und das Risiko für Anleger minimiert. Anleger können somit am Mining-Prozess teilnehmen, ohne in Hardware zu investieren oder dem Betrugsrisiko ausgesetzt zu sein.

(Bitcoin Minetrix Stake to Mine-Dashboard - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Das Konzept, das Mining wieder für Kleinanleger zugänglich zu machen, hat in der Krypto-Gemeinschaft viel Anklang gefunden und hat bereits Investitionen in Höhe von über 3,3 Millionen Dollar generiert.

$BTCMTX ist momentan im Presale mit steigendem Vorverkaufspreis verfügbar, was frühzeitigen Investoren bereits einen Buchgewinn verspricht. Analysten prognostizieren, dass der $BTCMTX-Preis nach dem Börsenstart aufgrund der attraktiven Staking-Belohnungen signifikant steigen könnte, da der Verkaufsdruck wahrscheinlich gering sein wird.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.