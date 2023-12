© Foto: Unsplash



Ein kurzer, aber heftiger Crash in Richtung 40.000 US-Dollar inmitten eines breiteren Krypto-Ausverkaufs hat erneut die Volatilität des Bitcoin gezeigt. Kann die Rallye fortgesetzt werden?Der Bitcoin ist am Montag um bis zu 7,5 Prozent auf 40.521 US-Dollar gefallen, bevor die Verluste sich um 42.150 US-Dollar einpendelten. Am Freitag hatte die wichtigste Kryptowährung der Welt noch nahe 44.500 US-Dollar notiert - dem höchsten Stand seit Anfang April 2022. Bitcoin ist innerhalb von zwei Monaten um etwa zwei Drittel gestiegen und damit den Ruf nach einem neuen Krypto-Bullenmarkt laut werden lassen. Mehrere Faktoren haben die Rallye unterstützt, darunter der Optimismus, dass die …