Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nvidia hat in der vergangenen Woche ein Plus von mehr als 9 % einheimsen können. Die KI, angeblich überbewertet, treibt den Kurs nun erneut voran. Die Aktie konnte allein am Freitag einen Gewinn von über 2,6 % erreichen. Damit notiert der Kurs nun in Höhe von fast 420 Euro - es fehlt nur noch ein Stück von gut 10 % auf den höchsten Kurs aller Zeiten. NVidia: Behalten die Analysten Recht? Die Analysten hatten den ...

