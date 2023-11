Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Varta hat am Freitag an den Börsen einen Riesensprung gemacht. Es ging gleich um mehr als 6 % nach vorne. Die Aktie schaffte es damit auch, über die Marke von 20 Euro zu klettern. Die gilt als bedeutend und kann in den kommenden Tagen in diesem Sinne als Untergrenze noch eine Bedeutung haben. Am 14.11. soll das Unternehmen seine Quartalszahlen publizieren. Es stellt sich die Frage, woher der neue Optimismus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...