© Foto: Stefan Kiefer - picture alliance / imageBROKER



Die DAX-Konzerne sind an der Reihe die gute Laune der Anleger weiter zu steigern. Gleich 16 Mitglieder der DAX-Familie berichten. Wer überzeugt und wer fällt bei den Anlegern durch? Wir blicken auf die neue Woche voraus!Dass die Fed die Leitzinsen nicht weiter erhöht hat und die US-Arbeitsmarktdaten schwächer als erwartet ausgefallen sind, hat die Anleger aufatmen lassen. Der DAX hat in den vergangenen fünf Handelstagen über 3 Prozent zugelegt. Noch besser sind die Märkte in Übersee gelaufen. Der Dow Jones und der S&P 500 haben jeweils um mehr als fünf Prozent zugelegt und die Technologiebörse Nasdaq hat sogar mehr als sechs Prozent oben drauf gepackt. Da dürfen sich Anleger schon die Frage …