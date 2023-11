Es ist nicht so, als wären die größten Krisen in dieser Woche einfach von der Bildfläche verschwunden. Doch es gab zumindest keine neuen Hiobsbotschaften und noch dazu blicken die Börsianer hoffnungsvoll auf die weitere Zinsentwicklung. Das reichte aus, um den Märkten ordentlich Auftrieb zu verleihen, doch noch ist die Wende nicht endgültig geschafft.Anzeige:Zu den größten Gewinnern zählten naturgemäß solche Aktien, welche zuvor heftig abgestraft wurden. Nel ASA (NO0010081235) etwa konnte sich in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...