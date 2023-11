SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern und Elektrofahrzeug-Produzent BYD Co. Ltd. meldet einen Großauftrag für die Lieferung von Elektrobussen aus Südkorea. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) gab Anfang am 3. November 2023 bekannt, dass die südkoreanische Niederlassung des Unternehmens...

Den vollständigen Artikel lesen ...