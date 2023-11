AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla gewinnt mit dem japanischen Automobilhersteller Subaru einen weiteren Kunden für sein Supercharger-Ladenetzwerk. Subaru of America Inc. gab am 1. November 2023 bekannt, dass seine Muttergesellschaft, die Subaru...

Den vollständigen Artikel lesen ...