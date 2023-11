Mit deutlichen Zugewinnen beendete Apple die abgelaufene Woche. So beträgt das Plus im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 5,01 Prozent. Mit Gewinnen schloss das Wertpapier an insgesamt vier der fünf Sitzungen. Gerade am Donnerstag konnte Apple mit einem Plus von 2,07 Prozent besonders überzeugen. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht. Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...