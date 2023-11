Der Podcast wird vom BBC-Journalisten Simon Mundie moderiert und erzählt inspirierende Geschichten über das Leben mit ADHS

Qbtech, ein führendes auf ADHS spezialisiertes Gesundheitstechnologieunternehmen, hat in Zusammenarbeit mit dem BBC-Journalisten Simon Mundie den Podcast Rethinking ADHDproduziert, um die Öffentlichkeit durch Kommentare von Fachleuten und Erfahrungen aus dem wirklichen Leben über die Krankheit aufzuklären. Die Serie beleuchtet den aktuellen Stand rund um ADHS, räumt mit gängigen Mythen über die Erkrankung auf und widmet sich unterschiedlichen Symptomen und deren Auswirkungen auf Menschen.

In der fünfteiligen Podcast-Serie interviewt Mundie Unternehmer, Autoren, Sportler und andere Personen, um mehr über deren Leben und auch mehr darüber zu erfahren, wie sie gelernt haben, mit ADHS zu leben und dennoch erfolgreich zu sein. Zusätzlich zu den Interviews kommentieren ADHS-Experten Diagnosemethoden, Symptome und das Behandlungsmanagement. Sie geben wertvolle Ratschläge und Informationen für ADHS-Patientinnen und -Patienten und Personen, die vermuten, dass sie an ADHS leiden könnten.

"Ich fühle mich geehrt, dass ich mit Qbtech zusammenarbeiten durfte, um diesen wichtigen Podcast zu produzieren, der tiefe Einblicke in die Realität von ADHS-Patientinnen und -Patienten sowie erstaunliche Erfolgsberichte von Menschen bietet, die jeden Tag Herausforderungen meistern", so Mundie. "Wir hoffen, dass diese Podcast-Folgen dazu beitragen, das Bewusstsein für das Thema zu schärfen, die Stigmatisierung abzubauen und Menschen mit ADHS dabei zu unterstützen, selbstbewusster mit ihrer Erkrankung umzugehen und gestärkt durchs Leben zu gehen."

Zu den Gästen dieser Staffel zählen der Unternehmer und Autor Peter Shankman, die Autorin und Referentin Katherine Ellison sowie die Autorin, Berufsberaterin und Referentin KC Davis. In der zweiten Folge ist der berühmte Rugbyspieler James Haskell zu Gast und gewährt einen Einblick, wie er seine ADHS-Erkrankung in der Welt des Profisports meistert.

In der Podcast-Folge spricht Haskell darüber, wie er sich trotz Misserfolgen und Unsicherheiten weiterentwickelt hat, gleichzeitig jedoch gelernt hat, diese Gefühle zu kanalisieren und sich auf das zu konzentrieren, was sich in seinem Erfolg in der englischen, britischen und irischen Rugby-Liga zeigt. Die Folge wird am 8. November veröffentlicht.

So können Sie den Podcast hören

Rethinking ADHD ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Abonnieren Sie den Podcast, um über neue Folgen informiert zu werden.

Weitere Informationen über Qbtech finden Sie unter www.qbtech.com.

Über Qbtech

Qbtech wurde 2002 gegründet und ist ein schwedisches Unternehmen in Privatbesitz, das führende Lösungen und Produkte zur Verbesserung der Erkennung, Diagnose, Behandlung und Nachsorge von Patienten mit ADHS entwickelt. Qbtech ist in 13 Ländern aktiv und betreibt Niederlassungen in Stockholm (Schweden), Houston (USA) und London. Qbtech ist ein preisgekröntes Unternehmen, das für seine Innovationen ausgezeichnet wurde. Zuletzt erhielt das Unternehmen den HSJ Partnership Award 2022 für die "Beste Kooperation mit dem NHS im Bereich der psychischen Gesundheit".

