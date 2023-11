Mehr als die Hälfte der Gaming-Bevölkerung fühlt sich im Jahr 2023 zu Ego-Shootern als Top-Spielgenre hingezogen

LONDON, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine bahnbrechende Fallstudie zur Visualisierung, die von MDC (Minimum Deposit Casinos) veröffentlicht worden ist, zeigt auf, dass die globale Spielebranche boomt, mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die sich in die virtuelle Welt stürzen, um ihre Lieblingsspiele zu genießen. Im Jahr 2023 haben 98 Millionen Menschen Virtual Reality (VR) und 23 Millionen Augmented Reality (AR) genutzt. Bis 2027 werden sowohl AR als auch VR voraussichtlich die Marke von 100 Millionen Nutzern weltweit überschreiten.



Das iGaming-Ressourcenportal MDC hat in Zusammenarbeit mit NowSourcing, einer renommierten Design-Agentur, recherchiert und eine beeindruckende Fallstudie zur Visualisierung erstellt, die die beliebtesten Videospiele in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt bis zum Jahr 2023 aufzeigt.

Wichtige Ergebnisse:

Die beliebtesten Videospielgenres sind Ego-Shooter, Action-Adventures, Simulationen, Multiplayer Online Battle Arenas (MOBAs) und Sportspiele.

Die Vorlieben für Videospiele variieren von Land zu Land, z. B. liebt Frankreich Pokémon Legends: Arceus, China bevorzugt Honor of Kings.

Zu den aufkommenden Trends in der Spielebranche gehören AR- und VR-Spiele, Fitness-Spiele und Casino-Spiele.



Die Spielebranche hat ein goldenes Zeitalter erreicht - in dem futuristische Spitzentechnologie ein Universum emuliert, das es so noch nie gegeben hat. Das sind realistische, bahnbrechende und sehr fesselnde Spiele, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Aber welche Arten von Spielen sind im Trend und welche sind bei den Spielern am beliebtesten?

Die Infografik der MDC-Fallstudie zeigt auf, dass Ego-Shooter (FPS) das beliebteste Videospielgenre sind, gefolgt von Action-Adventures, Simulationen, MOBAs und Sportspielen. Mindestens 66 % der befragten Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren spielen FPS-Spiele.

Auch die beliebtesten Videospiele im Jahr 2023 variieren von Land zu Land.

Frankreich genießt Pokémon Legends: Arceus, China bevorzugt Honor of Kings und andere Länder haben ihre Favoriten, wie Mario Kart 8 Deluxe (Deutschland), Call of Duty: Modern Warfare II (Vereinigtes Königreich), Madden NFL (USA), Pikmin 4 (Japan), God of War Ragnarök (Russland), Remnant II (Kanada) und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Australien).

Auch die Spielebranche entwickelt sich ständig weiter, und es entstehen immer wieder neue Trends. Einige der wichtigsten Trends sind AR und VR, Fitness und Casino-Spiele.

AR- und VR-Spiele

Augmented Reality (AR)- und Virtual Reality (VR)-Spiele haben die Welt im Sturm erobert. AR-Spiele überlagern digitale Informationen mit der realen Welt, während VR-Spiele die Spieler in völlig immersive virtuelle Welten versetzen.

Im Jahr 2023 haben 98 Millionen Menschen VR und 23 Millionen AR genutzt. Bis 2027 werden sowohl AR als auch VR voraussichtlich die Marke von 100 Millionen Nutzern weltweit überschreiten.

Zu den meistgespielten AR- und VR-Spielen auf Steam gehören War Thunder, Phasmophobia und VR Chat.

Auch der VR-Fitness-Markt wird zwischen 2023 und 2029 voraussichtlich um 40 % wachsen.

Casino-Spiele

Online-Casino-Unterhaltung ist auf der ganzen Welt genauso begehrt. Im Jahr 2023 gab es weltweit 4.792 Online-Glücksspielunternehmen - eine Wachstumsrate von 29,25 % seit 2018. Einige der Top-Casinospiele sind Coin Master, Bingo Blitz und Jackpot Party Casino Slots.

Bei so vielen verschiedenen Arten von Spielen und Plattformen, aus denen Sie wählen können, hat die globale Spielebranche noch nie so gut ausgesehen.

