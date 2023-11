Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Haben Sie heute schon geküsst? Laut Statistik geben sich Paare zwei bis drei Küsse jeden Tag. Wenn wir 70 Jahre alt sind, haben wir im Schnitt 76 Tage geküsst und die meisten neigen beim Küssen den Kopf nach rechts. Was wir noch über Küsse wissen müssen, sagt Ihnen Petra Terdenge:Sprecherin: Beim Küssen werden einige Muskeln gefordert. Deshalb verbrennt ein leidenschaftlicher Kuss bis zu zwanzig Kilokalorien pro Minute, das entspricht etwa vier Gummibärchen, sagt Dr. Annika Röcker von der Apotheken Umschau:O-Ton Dr. Annika Röcker 18 sec."Küsse bewirken einiges im Körper, dabei sind mehr als dreißig Gesichtsmuskeln zum Beispiel beteiligt. Außerdem werden verschiedenste Hormone ausgeschüttet. Zum einen so genannte Glückshormone, die sorgen für ein gutes Gefühl. Und aber auch andere Stoffe, zum Beispiel das Adrenalin, die machen uns wach und leistungsfähig."Sprecherin: An den ersten Kuss können wir uns alle erinnern. Wo wird hierzulande besonders häufig zum ersten Mal geknutscht?O-Ton Dr. Annika Röcker 16 sec."Das ist ganz interessant: ein Forschungsteam hat herausgefunden, dass knapp ein Viertel aller ersten Küsse hierzulande auf einer Feier oder Party ausgetauscht wurden. Vor der Haustür und auf dem Nachhauseweg wird oft herumgeknutscht und auf Platz drei der ersten Küsse ist der Badesee und die Natur."Sprecherin: Küssen ist nicht nur ein wunderbares Gefühl, es ist auch gesund:O-Ton Dr. Annika Röcker 17 sec."Manche Ärzte bezeichnen Küsse auch als die schönste Impfung der Welt. Das liegt daran, dass bei einem innigen, ungefähr zehnsekündigen Kuss ungefähr achtzig Millionen Bakterien ausgetauscht werden. Da kann man sich ja vorstellen, dass das Immunsystem da ganz schön gefordert wird und auch gestärkt wird dadurch."Abmoderation: Die beliebteste Körperpartie für einen Kuss sind laut Apotheken Umschau die Lippen. Danach kommt der Hals und der Nacken.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5641880