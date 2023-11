Die Finanzmärkte preisen seit letzter Woche die Zinspause und die Senkung der Zinsen durch die Zentralbanken ab Sommer 2024 an den Börsen ein. Die Indizes wie auch Aktien konnten in den fünf vergangenen Börsentagen deutlich zulegen. Während der Dow-Jones-Index und der S&P 500 bereits am Freitag ihren Abwärtstrend verlassen konnten, fehlen dem Nasdaq 100 noch weiter 100 Punkte und der DAX 40 müsste noch die Marke von 15.400 Punkten überspringen. Damit dürfte eine Jahresendrally gestartet sein. Diese ...

