Die Reinsurance Group of America Inc. (ISIN: US7593516047, NYSE: RGA) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,85 US-Dollar je Aktie an. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 28. November 2023 (Record date: 14. November 2023). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern somit 3,40 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 152,00 US-Dollar (Stand: 3. November 2023) einer aktuellen Dividendenrendite ...

