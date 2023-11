Hamburg (ots) -Aus Anlass des Serienstarts veranstaltet die Bundeswehr am Bundeswehrkrankenhaus (BwKrhs) Hamburg am 11. November 2023 einen exklusiven Sneak Preview. Im Beisein der Instagram-Community von BundeswehrEvents und den Protagonistinnen und Protagonisten der Serie werden vor der Premiere Folgen gezeigt.Neben der Vorstellung von "SAVE" stehen Ihnen die Mitwirkenden der Serie für Fragen zur Verfügung. Auf dem Gelände des BwKrhs können außerdem Rettungsfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber besichtigt werden.Die Serie wird auf den Social Media-Kanälen und Streamingdiensten von BundeswehrExclusive ausgestrahlt. Sendestart der Serie: ab 13. November 2023 Mo.-Do. jeweils 17:00 u. So. 16:00 Uhr, der Trailer zu "SAVE" geht ab dem 9. November online.Geplanter Ablauf:14:00 Uhr Begrüßung durch Oberstarzt Dr. Thomas HarbaumÄrztlicher Direktor und Kommandeur des BwKrhs Hamburg14:10 Uhr Grußwort Kommando Sanitätsdienst der BundeswehrGeneralstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, Chef des Stabes14:20 Uhr Falko Droßmann, Mitglied des Deutschen Bundestagesund Mitglied des Verteidigungsausschusses14:30 Uhr Sneak Preview der Serie "SAVE" mit Folgen über denSanitätsdienst der Bundeswehr (insb. das BwKrhs Hamburg)Vorstellung der Protagonistinnen und ProtagonistenModeration: Katrin WeberArbeitgebermarke Bundeswehr, StabInfoA, BMVg15:30 Uhr Podiumsrunde mit Mitwirkenden der Serie "SAVE"16:00 Uhr Ausstellung am Hubschrauberlandeplatz, Static Display16:45 Uhr Verabschiedung durch Oberstarzt Dr. Thomas HarbaumÄrztlicher Direktor und Kommandeur des BwKrhs Hamburg17:00 Uhr Ende der VeranstaltungVeranstaltungsort: Bundeswehrkrankenhaus, Lesserstraße 180, 22049 HamburgAnsprechpartner: Oberstleutnant Boris Schnelle, 0261/896-13000Nach Akkreditierung (Formular ist als pdf angefügt) erfolgt eine Vorabzusendundung des KeyVisuals und Trailers. Sperrfrist hier: 09.11.2023 17:00 UhrPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5641893