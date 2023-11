News von Trading-Treff.de Ruhiger DAX Wochenstart erwartet. Das Fazit der ersten Tradingideen am Montag 06.11.2023 ist auf Konsolidierung ausgerichtet. So hellte sich das DAX-Bild auf Der Oktober war mit über 4 Prozent Minus ein sehr schwacher Börsenmonat. Dafür wurde der Grundstein für eine starke Erholung gelegt. Pünktlich zum Monatswechsel schauten wir auf die potenzielle Bodenbildung im DAX mit diesem Chartbild in der Morgenanalyse (Rückblick): ...

