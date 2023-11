Ryanair überrascht seine Aktionäre am Morgen mit starken Zahlen. Der Halbjahresgewinn springt um 72 % und zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte soll in diesem Jahr eine Dividende ausgeschüttet werden. Die Liquidität bei Berkshire Hathaway erreichte mit 157 Mrd. US-Dollar einen neuen Rekord. Neue Großakquisitionen blieben im 3. Quartal aus, aber eigene Aktien wurden erneut zurückgekauft. Telecom Italia kündigte am Wochenende überraschend den Verkauf des Festnetzes und Internets an KKR an. Der Großaktionär Vivendi wurde nicht ...

