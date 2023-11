Die Analysten der Baader bestätigen Verbund mit "Add" und Kursziel 93,3 Euro und haben einen positiven Blick auf das Unternehmen, da es ein grünes Asset-Portfolio betreibt, das großteils finanziert und amortisiert ist, was sich in der hohen Profitabilität zeigt, so die Analysten. Darüber hinaus verfüge das Unternehmen über einen niedrigen Verschuldungsgrad mit einem Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA von unter 1x, was in Zeiten von Zins-Turbulenzen positiv sei, so die Experten. Oddo BHF bestätigt Verbund mit Outperformer und erhöht das Kursziel von 95,0 auf 100,0 Euro. JPMorgan stuft Andritz von Neutral auf Overweight und das Kursziel von 58,5 auf 60,0 Euro.

