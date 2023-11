ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat K+S von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 13 Euro gesenkt. Analystin Priyanka Patel vermisst laut ihrer am Montag vorliegenden Studie sowohl kurz- als auch längerfristig Ergebnisdynamik beim Kalikonzern. 2024 zeichnen sich keine steigenden Preise ab und es fehle an Cashflow-Unterstützung./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken