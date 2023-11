Die Aktien des bereits 1870 gegründeten Pharma- und Laborzulieferers Sartorius mit Sitz in Göttingen (Bundesland Niedersachsen) haben die bärische Tageskerze vom Donnerstag mit dem langen oberen Schatten und dem keinen Kerzenkörper am Freitag nicht bestätigt. Die Papiere erreichten am Freitag ein Tageshoch bei 262,30 Euro und gingen dann tiefer bei 257,00 Euro aus dem Handel. Zuvor hieß es im Insight: "Die Short-Position ist noch im Rennen, allerdings ...

