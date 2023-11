Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Tupperware hat in den vergangenen fünf Tagen unglaubliche Gewinne verbuchen können. Die Aktie lief um sage und schreibe gut 18 % aufwärts. Das haben die Börsen so wohl nicht erwartet. Denn: Tupperware befindet sich an sich im klaren Abwärtstrend. Die Börsen bemängeln sicherlich weiter fehlende Zahlen und fehlende Transparenz. Spekulieren in den luftleeren Raum: Tupperware Die Börsen spekulieren mehr oder weniger ...

