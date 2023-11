DJ Bayer weitet Asundexian-Phase-III auf Patienten mit erhöhtem Blutungsrisiko aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer schließt eine neue Patientengruppe in die entscheidende klinische Prüfphase für seinen potenziellen Blockbuster Asundexian ein. Untersucht wird der Blutverdünner der nächsten Generation nun auch an Patienten mit Vorhofflimmern und hohem Schlaganfallrisiko oder systemischer Embolie, die mindestens 65 Jahre alt sind und zusätzlich ein erhöhtes Blutungsrisiko haben, wie Bayer in Berlin mitteilte. Diese Patientengruppe konnte mit den am Markt verfügbaren oralen Antikoagulanzien bislang nicht behandelt werden.

Asundexian soll 2026 auf den Markt kommen und ist der Kandidat von Bayer in der neuen Wirkstoffklasse der Faktor-XIa-Hemmer. Bei ihnen besteht anders als bei den bisher verschriebenen oralen Antikoagulanzien nur ein geringes Risiko unerwünschter Blutungen. Bisher wird der neue Wirkstoff in der Phase-III-Studie nur an Patienten untersucht, die auch mit den Vorgängermedikamenten behandelbar waren.

Asundexian ist der Nachfolger des Bayer-Bestellers Xarelto. Der Pharmakonzern beziffert das maximale Umsatzpotenzial von Asundexian mit 5 Milliarden Euro.

