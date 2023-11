Frankfurt am Main (ots) -Das Apotheken-Start-up Blue bietet vielfältige Lösungen, um die Hauptprobleme im Apothekenmarkt zu bekämpfen. Das junge Unternehmen betreibt die größte B2B-Plattform im Apothekenmarkt und arbeitet bereits mit über 8.000 Apotheken im Bereich Kundenbindung und Personalbeschaffung zusammen. Gegründet wurde das Start-up vom Gründerteam um den Digital-Apotheker Tamim Al-Marie, bekannt von der Immunkarte® (Link (https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/familienunternehmer/tamim-al-marie-wie-ein-apotheker-mit-der-immunkarte-millionen-kunden-versorgt/28141294.html)).Gemeinsam mit seinem Apotheker-Kollegen Michael Groh und seinem Team hat Tamim Al-Marie es sich zur Aufgabe gemacht, der Apotheke in zwei der drei Hauptprobleme im Apothekenmarkt zur Seite zu stehen."Aktuell kämpfen die Apotheken mit drei zentralen Problemen: Erstens dem Personalmangel, der insbesondere ländliche Apotheken zum Schließen zwingt, die jedoch essentiell für die flächendeckende Arzneimittelversorgung sind. Zweitens die Abwanderung von Kunden zu ausländischen Online-Anbietern, was durch gelockerte Arzneimittelgesetze verstärkt wird. Diese Entwicklung hat sich durch die Covid-Pandemie stark verschärft. Drittens den weit diskutierten Arzneimittel-Lieferengpässen.", sagt Tamim Al-Marie, Digital-Apotheker und Geschäftsführer von Blue. "Um Problem Nummer drei kümmern sich die pharmazeutische Industrie und der pharmazeutische Großhandel. Problem Nummer eins und zwei haben wir nun zusammen mit unseren starken Partnern ins Auge gefasst." fügt er hinzu.Um den Personalmangel zu bekämpfen, fokussiert sich Blue aktuell auf das Thema Digitales Recruiting, damit die Apotheken ihre offenen Stellen gezielt und effizient besetzen können. "Die ersten Kampagnen verlaufen hier sehr erfolgreich: in über 75% der Fälle, konnten bereits passende Bewerber vermittelt werden.", berichtet Michael Groh, selbst Apotheker, aus den Gesprächen mit den Apothekeninhaberinnen und - inhabern.Zur Kundenbindung und Neukundengewinnung bietet Blue ein breites Spektrum an digitalen Angeboten entlang der Customer Journey für die Apotheke an: auch mit dabei sind "innovative Couponing-Anwendungen, die durch eine automatische Anbindung an die Kassensysteme für das Apothekenpersonal besonders leicht im Apothekenalltag anzuwenden sind.", wie Mitgründer Alex Richter, Head of Product erzählt. Im Thema Kundenbindung in der Apotheke vor Ort setzt das Start-up auf die Zusammenarbeit mit starken Industriepartnern (eCouponing-Kampagnen, HCP-Kommunikation, Digital-Lösungen für Apotheken). Mit Produkten wie der neuen Notfallkarte (Link (https://www.apotheken-notfallkarte.de/)) hilft Blue der Apotheke vor Ort dabei, sich gegenüber ihren Patienten als zukunftsweisender Ansprechpartner für Gesundheitsthemen zu platzieren."Unsere Vision: 'Wir verbessern die Gesundheitsversorgung mit der Apotheke vor Ort.' Hierfür unterstützen wir die Apotheke vor Ort mit dem nötigen Know-How (z.B. durch Online-Formate), den richtigen Software-Tools und den Experten, die den Apotheken-Teams dabei helfen, diese auch richtig im Apothekenalltag einzusetzen." sagt Al-Marie abschließend.Blue, mit Sitz in Frankfurt, ist die führende B2B-Plattform von Apothekern für Apotheker. Bereits 8.000 Apotheken haben sich bei Blue registriert. Als Digitalisierungspartner im Apothekenmarkt bietet Blue wegweisende Digital-Konzepte für Apotheken und Industrie-Partner. Damit treibt das Start-up die Marketingprozesse im Markt voran. Das Ziel ist es vor allem, die Herausforderungen des Personalmangels und der wachsenden Online-Konkurrenz aus dem Ausland im Markt zu bewältigen. Gegründet im Jahr 2022 von den Machern der Immunkarte®, setzt sich das Apotheker-geführte Start-up leidenschaftlich für den Erhalt und den Erfolg lokaler Apotheken ein. Erfahren Sie mehr über Blue auf der Website: www.blue.health (Link (https://blue.health/)).Pressekontakt:Tamim Al-MarieE-Mail: presse@blue.healthTelefon: 0800 949 9 949Unternehmen: BlueCommunity GmbH, Große Gallusstraße 16-18, D-60312 Frankfurt am MainOriginal-Content von: Blue Community GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155282/5641953