Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungskurses der FED setzte sich am Freitag gestützt von den US-Jobdaten weiter durch, so die Analysten der Nord LB.Die internationalen Anleihemärkte hätten ihre Erholungsrally fortgesetzt.Die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober seien moderat(er) ausgefallen: Der Stellenaufbau entschleunige sich mit 150.000 neugeschaffenen Stellen. Die beiden Vormonate seien zudem um 100.000 herunter revidiert worden. Die Arbeitslosenquote habe leicht auf 3,9% angezogen, der Stundenlohnanstieg sei mit 0,2% M/M moderat ausgefallen und die Stundenzahl sei zurückgegangen. Im widrigen Umfeld mit gestiegenen Zinsen laufe der Job-Motor solide - aber offenbar nicht mehr ganz so rund. ...

