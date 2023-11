Wien (www.anleihencheck.de) - Am Datenkalender für diese Woche findet sich wenig Interessantes, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In den USA sei das vorläufige Ergebnis des Konsumentenvertrauens erwähnenswert (Anstieg erwartet). In der Eurozone werde mit dem Sentix der erste Umfrageindikator für den Monat November veröffentlicht. Da diese Befragung von Marktakteuren mit der Entwicklung von Aktienmärkten korreliere, würden die Analysten einen kleinen Anstieg ansetzen. Weiterhin stünden die endgültigen Ergebnisse der Einkaufsmanagerumfragen im Dienstleistungsbereich an. Die Schnellschätzung für die Eurozone lasse auf deutliche Abstriche bei den Länderergebnissen in Italien und Spanien schließen. ...

