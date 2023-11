Lenzing und der schwedische Zellstoffproduzent Södra haben für ihre gemeinsamen Leistungen in den Bereichen Textil-Recycling und Kreislaufwirtschaft den ITMF Award 2023 in der Kategorie "Internationale Zusammenarbeit" erhalten. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der ITMF-Jahrestagung in Keqiao, China verliehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...