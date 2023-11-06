- BARCLAYS HEBT FERRARI AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 350 (300) EUR - BARCLAYS HEBT UMICORE AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 29 (31) EUR - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 3,90 (4) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- CITIGROUP STARTET JD SPORTS MIT 'BUY' - ZIEL 220 PENCE - JEFFERIES STARTET VAT GROUP MIT 'HOLD' - ZIEL 370 CHF- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,60 (3,30) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 800 (750) DKK - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT NUTRIEN AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 58 (70) USD- RBC HEBT DUNELM AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 1100 (1000) PENCE- RBC HEBT EDP RENOVAVEIS AUF 'SECTOR PERFORM'(UNDERPERFORM) - ZIEL 18 (18,50)EUR - RBC SENKT NEXT PLC AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 7700 (8000) PENCE- ...Den vollständigen Artikel lesen ...