Nach anfänglichen moderaten Kursgewinnen hat der DAX am Montagvormittag leicht ins Minus gedreht. Der Deutsche Leitindex befindet sich jedoch weiterhin oberhalb der wichtigen 15.000-Punkte-Marke. In dieser Woche stehen einige Quartalsbilanzen auf der Agenda - Daimler Truck macht am Dienstag den Auftakt. Ansonsten stehen BMW, Fresenius, Siemens, Vonovia und Zalando im Fokus.

