DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister wieder in Schrumpfungszone

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem kurzen Aufwärtsschub ist der deutsche Servicesektor im Oktober aufgrund der hartnäckigen Nachfrageschwäche wieder in den roten Bereich abgesackt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel auf 48,2 von 50,3 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 48,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Oktober ein Wert von 48,0 ermittelt worden. Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Oktober verlangsamt.

Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 45,9 von 46,4 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 45,8 erwartet.

"Der deutsche Dienstleistungssektor konnte sich nicht über Wasser halten und ist gleich zu Beginn des vierten Quartals wieder in den schrumpfenden Bereich abgerutscht", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Besonders besorgniserregend ist, dass die Auftragseingänge noch stärker zurückgingen als im Vormonat. Der Rückgang bei den Neuaufträgen hält bereits seit Juli an und es sieht so aus, als stünden uns ein paar harte Monate bevor."

November 06, 2023 04:09 ET (09:09 GMT)

