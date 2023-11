Linz (www.anleihencheck.de) - In der heutigen Nacht gegen 04:30 tagt die australische Notenbank (RBA) über ihr weiteres zinspolitisches Vorgehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die RBA lege ihr Augenmerk hierbei insbesondere auf die quartalsmäßigen Veränderungsraten der Inflation. Mit 1,2% liege dieser Wert somit nicht nur über den Analystenerwartungen, sondern auch über dem 1% Ziel. Dahingehend erwarte der Markt eine weitere Zinserhöhung auf 4,35%. Das aktuelle EUR/ AUD (Australischer Dollar)-Niveau liege zwischen 1,6470 und 1,6530. (06.11.2023/alc/a/a) ...

