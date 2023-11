Newark (www.fondscheck.de) - PGIM Investments hat Rochus Appert zum Head of Switzerland ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser neu geschaffenen Position wird er die Wholesale-Vertriebsstrategie für den Schweizer Markt leiten und eine Schlüsselrolle bei den globalen Wachstumsambitionen von PGIM Investments spielen. PGIM Investments ist Teil von PGIM, dem globalen Investmentmanager von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) mit einem Volumen von 1,2 Billionen US-Dollar. ...

